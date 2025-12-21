ANHERS ROSETO SI ARRENDONO ALLA CAPOLISTA SCHIO, MA IL PALAMAGGETTI APPLAUDE LE ABRUZZESI

Si interrompe contro la capolista Famila Schio la striscia positiva delle Panthers Roseto, che dopo tre vittorie consecutive vengono sconfitte 62-91 nell’anticipo della 12ª giornata del campionato di Serie A1 femminile basket. Nonostante il passivo, le abruzzesi salutano il pubblico di casa con una prestazione di grande impegno, ricevendo l’applauso dei circa 1.500 spettatori presenti al “PalaMaggetti” nell’ultima gara interna del 2025. Le campionesse d’Italia in carica partono fortissimo e indirizzano subito il match, chiudendo il primo quarto sull’11-29. L’avvio lascia presagire un monologo veneto, ma Roseto reagisce con carattere: cresce l’intensità difensiva e in attacco la coppia Ustby-Verlasevic trascina le Panthers, che accendono il palazzetto e risalgono fino al 36-39. Schio, però, dimostra tutta la propria esperienza e con un break deciso ristabilisce le distanze, andando all’intervallo sul 36-48. Nel terzo quarto le venete aumentano ulteriormente i ritmi e piazzano un parziale di 14-1 che spezza definitivamente l’equilibrio. Le Panthers continuano comunque a lottare fino alla sirena finale, sostenute senza sosta dal proprio pubblico, rendendo la serata comunque memorabile per la storia cestistica rosetana. Al termine della gara coach Simone Righi ha sottolineato il rammarico per gli avvii dei primi e terzi quarti, nei quali la squadra ha concesso troppo, indicando però il secondo periodo come base da cui ripartire. Parole di elogio anche per il pubblico, definito splendido e protagonista di un clima perfetto per avvicinarsi al Natale. Le Panthers Roseto, attualmente ottave in classifica con 8 punti, torneranno in campo domenica 28 dicembre alle ore 18 sul parquet del Geas Sesto San Giovanni.