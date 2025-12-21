REGALO DI NATALE SERVITO: LA LIOFILCHEM ESPUGNA MILANO

La Liofilchem espugna l’Allianz Cloud di Milano con una grandissima prova al termine di una gara intensa, condotta sin dall’inizio ma decisa solamente nei minuti finali, centrando così la prima vittoria stagionale in trasferta, vittoria che vale l’aggancio a quota 8 su Ruvo di Puglia. Ci si aspettava si una grande prova dai biancazzurri e non a caso è arrivata, una partita comandata si ma tenendo botta anche al vantaggio preso dai lombardi a 7 dalla fine: bravi Laquintana e compagni a crederci fino alla fine, grazie ad una difesa tostissima capace di lasciare all’Urania solo 14 punti negli ultimi dieci minuti. Per Roseto a fine due in doppia cifra, 19 a testa per Cannon e Robinson: per il lungo americano partita a 360° con 6 rimbalzi, 5 assist e 27 di valutazione, per il play invece invece 9 assist e le tre triple negli ultimi 5 minuti che hanno indirizzato la gara verso l’Abruzzo. Menzione importante anche per un ottimo Kiryl Tsetserukou da 9 punti in 14 minuti e Tommy Laquintana da 14 di valutazione. Liofilchem che parte subito forte, 10-15 con la tripla di Laquintana lanciato in quintetto da Bassi: entra bene anche Tsetserukou, Urania (out Gentile e con Rogic in panchina inutilizzato) che rientra con Taylor, ma i biancazzurri ci sono eccome ed arriva il massimo vantaggio sul 12-21 con Cannon e poi sul 14-27 a fine periodo con Cinciarini. Seconda frazione in cui i padroni di casa alzano l’intensità con duo Cavallero-D’Almeida, 28-36: una tripla di Landi fa rimettere la freccia agli ospiti sul 28-41, con il quarto che si chiude sul 30-44.

Al rientro dall’intervallo lungo Milano mette la quinta, Taylor e Cavallero riportano i locali sul meno 7, 37-44. Timeout Bassi e controparziale rosetano con Laquintana e il solito Cannon. Sabatini è un fattore, arriva la prima tripla di Amato e l’Urania torna a contatto, 46-53 al 27°. Timperi ne mette 4 in fila, lo segue a ruota Taylor, fino al 55-62 di fine frazione con i canestri di Tsetserukou e il solito Taylor. Gli ultimi dieci minuti sono incandescenti: 6-0 immediato di Milano con Lupusor e Taylor, Roseto fa fatica e segna dopo due minuti di gioco con Cannon, ma Morgillo prima e Cavallero poi siglano il vantaggio milanese sul 65-64 al 34°. Inerzia totalmente cambiata, ancora Morgillo per il +3 con la Liofilchem arranca in attacco. Landi segna dalla lunetta, poi Robinson con un triplone riporta avanti Roseto e Cinciarini lo segue a ruota per il 67-71 del 36°. Taylor sbaglia due volte in fila e D’Almeida dalla lunetta anche, qui entra in scena “Scoop” Robinson con due siluri siderali dai 6,75 che fanno volare i biancazzurri sul +9, 68-77. L’Urania non c’è più, con Cannon prima e Robinson poi che chiudono definitivamente per una vittoria di tutto cuore.

Prossimo turno ci sarà domenica 28 Dicembre al PalaMaggetti contro Brindisi per l’ultima gara del 2025.

URANIA MILANO - LIOFILCHEM ROSETO 69-81 (14-27, 30-44, 55-62)

Milano: Rogic n.e., Sabatini 15, Amato 5, Morgillo 8, D’Almeida 3, Bracale n.e., Rossi n.e., Taylor 19, Calvio n.e., Cavallero 11, Rashed Coach: Cardani

Roseto: Sabatino 4, Gaeta n.e., Cannon 19, Petrovic , Donadoni 2, Robinson 19, Landi 6, Tsetserukou 9, Laquintana 8, Timperi 6 , Cinciarini 8 Coach: Bassi