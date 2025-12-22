GIGIRRIVA / UNA SCONFITTA MERITATA

Una sconfitta meritata, contro la seconda squadra di Ascoli Piceno, quella maturata ieri al Bonolis. Imputare la sconfitta al giovane portiere Torregiani, che in altre occasioni aveva salvato i biancorossi, è inverocondo. Fino al cinquantesimo minuto, in campo c’è stata una sola squadra, i bianconeri di mister Simone Seccardini. Due reti segnate, un palo e una traversa possono bastare per testimoniare l’ampia supremazia. Il Teramo si è svegliato solo ad un quarto d’ora dalla fine, seppure l’Atletico Ascoli avrebbe potuto chiudere i conti. Il calcio di rigore realizzato da Fall ha rinvigorito la spenta compagine di Pomante, ma senza esito alcuno, tranne qualche mischia e il tiro di Pavone.
Gli unici sufficienti sono quest’ultimo e Bruni. Per il resto, giornata da dimenticare.
Il Teramo, tra le mura amiche, ha raccolto 20 punti su 27, per una media di 2,22 punti, contro i 2,25 punti medi rimediati nelle gare in trasferta.
Ieri, dinanzi a 2.615 spettatori, una cornice importante per la quarta serie, i biancorossi si sono sciolti come neve al sole. Dinanzi, ad un avversario capace di pressare alto, accettando l’uno contro uno, mister Pomante ha tardato a mischiare le carte sul tavolo.
Un vero peccato, considerato l’ennesimo calo di rendimento della capolista Ostiamare. Con il nuovo anno, sbagliare ancora sarà diabolico. Il Teramo è stato costruito per un solo risultato ed ha il migliore organico del girone. Tutto il resto è tattica verbale. Menzione speciale per il ragazzo cresciuto nel campetto di Piano d’Accio, ieri subentrato al 57°. Parliamo di Antoniazzi, mancato profeta in patria. Nel momento più duro della gara per i suoi, ha tenuto brillantemente botta. Bravo, Alessandro.
Il Giulianova del DS D’Ercole blocca la capolista Ostiamare, che è una buona squadra e niente più, meritando ai punti di vincere in trasferta. La sosta consentirà ai giallorossi di riordinare le idee e l’organico, in prospettiva diversa.
Buon pareggio del Notaresco, in casa, contro il forte Ancona. Ora, gli uomini del presidente di Battista stazionano a trenta punti. Tanti, veramente tanti, nel solo girone di andata.
Campionato di Eccellenza. La capolista Sant supera agevolmente l’Ovidiana Sulmona e mantiene la vetta della classifica. Poco dietro il Lanciano, che per poco non cede il passo dinanzi al modesto Pianella.
Resurrezione del Montorio, che grazie a due penalty supera, meritamente, la Bacigalupo Vasto, squadra in caduta libera. L’organico dei gialloneri non è da fanalino di coda. Tutti si augurano che la squadra sia in grado di dare continuità al risultato di ieri.
Partita funanbolica a Pontevomano. Gli uomini di Cifaldi passano in vantaggio con Sorrini (bentornato, la squadra ne aveva proprio bisogno) e raddoppiano con il ragazzino Haidara Cherif (classe 2009), alla seconda marcatura stagionale. La ripresa è da horror. Gli angolani segnano quattro reti, che evidenziano tutte le lacune tattiche della formazione del Ponte. Una squadra attrezzata per la categoria, con i vari Ferrini, Ouali, Massarotti, Mendez, calciatori che hanno trascorsi in serie D, ma che stenta a tirarsi fuori dalle sabbie mobili, alternando buone prestazioni a crolli devastanti.
Il Mosciano cade ancora al Rodi, contro una normale Virtus Cupello. In casa giallorossa, qualcosa non funziona. Da tempo e nonostante un organico pienamente di categoria. Buon pareggio della Torrese, in casa della vera sorpresa del campionato: il San Salvo, allenato da Walter Piccioni, teramano doc.