PINETO CALCIO/ RIAPRE LA CAMPAGNA ABBONAMENTI PER IL GIRONE DI RITORNO

Il Pineto Calcio annuncia la riapertura della campagna abbonamenti dedicata alle gare casalinghe del girone di ritorno della stagione sportiva in corso. La decisione arriva a seguito di un passaggio storico per l’impianto cittadino: la rimozione delle recinzioni ha trasformato lo stadio in una struttura completamente priva di barriere, migliorando sensibilmente la visibilità e rendendo l’esperienza sugli spalti ancora più diretta e coinvolgente. Grazie a questa novità, i tifosi potranno assistere alle partite da una posizione privilegiata, più vicini al terreno di gioco e ai protagonisti in campo, vivendo ogni azione con maggiore intensità e partecipazione.
Gli abbonamenti per il girone di ritorno sono sottoscrivibili:
-
Online, tramite la piattaforma www.ciaoticket.it
-
Presso la sede del Pineto Calcio, negli orari di apertura al pubblico
Prezzi degli abbonamenti
-
Tribuna Centrale: € 120
-
Tribuna Laterale Scoperta: € 60
Un’opportunità da non perdere per sostenere il Pineto Calcio nella seconda parte della stagione, approfittando di uno stadio rinnovato e di una visione di gioco ancora più spettacolare.
Gli abbonamenti saranno validi per tutte le gare del girone di ritorno del campionato, con esclusione di eventuali playoff o playout.