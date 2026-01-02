×

MATTIA GATTI, 17 ANNI, TEDOFORO A TERAMO: QUANDO LA FIAMMA OLIMPICA RACCONTA DI INCLUSIONE, SPORT E FUTURO

MATTIA1.jpegIl viaggio della torcia olimpica verso Milano-Cortina 2026 farà tappa a Teramo il prossimo 3 gennaio portando con sé non solo il simbolo dei Giochi, ma una storia capace di parlare al cuore della comunità. Tra i tedofori ci sarà Mattia Gatti, 17 anni, di Ancarano: un ragazzo con una malattia rara e una neurodiversità che correrà con la fiamma affiancato dal suo maestro di taekwondo, Michele Maloni. Un passaggio che va oltre lo sport e diventa racconto di resilienza, educazione e fiducia nel futuro. La storia di Mattia inizia in salita. Le prime settimane di vita trascorse in terapia intensiva, la fisioterapia avviata quando aveva appena quindici giorni, un percorso segnato da cure continue e da un confronto costante con medici e specialisti. Un cammino complesso, fatto di difficoltà, attese e incertezze, ma anche di determinazione quotidiana e di una rete familiare che non ha mai smesso di credere nelle possibilità. L’incontro con il taekwondo arriva a 13 anni, su indicazione medica, quando a Mattia viene consigliata un’attività di contatto. In palestra conosce Michele Maloni, che diventa ben presto molto più di un istruttore: un riferimento educativo, umano, capace di leggere oltre i limiti e di costruire fiducia. Da quel momento i progressi sono evidenti: miglioramenti neurologici e fisici, maggiore autonomia, crescita dell’autostima e delle capacità relazionali. Lo sport si trasforma in strumento di inclusione reale. Il 3 gennaio sarà anche un giorno dal forte valore simbolico per la famiglia. Mattia accenderà la torcia del padre Danilo, che era stato tedoforo alle Olimpiadi di Torino 2006. Due generazioni unite dalla stessa fiamma, in un ideale passaggio di testimone che racconta continuità, impegno e speranza.

A dare voce a questo percorso è la madre, Claudia Iaconi, con parole lucide e commoventi. Racconta di un sogno coltivato per anni, di un viaggio seguito giorno dopo giorno attraverso le storie di campioni e persone comuni, di valori come unione e pace, di vittorie che non sono mai individuali e di sconfitte che diventano spinte verso nuovi traguardi. Ricorda immagini che restano impresse: una novantenne che corre con la fiamma, un padre che spinge la figlia in sedia a rotelle, famiglie diverse unite dallo stesso cammino. E lancia un messaggio chiaro: non si tratta di essere “bravi”, ma di dimostrare che la speranza è possibile per tutti. Quella di Mattia Gatti non è una favola edificante, ma una storia concreta. Una storia che mostra come sport, competenza educativa, continuità terapeutica e lavoro di squadra possano costruire percorsi autentici di crescita e partecipazione. Quando la fiamma olimpica attraverserà Teramo, porterà con sé un messaggio semplice e potente: l’inclusione non è un gesto simbolico, ma un processo quotidiano che funziona quando viene praticato davvero.

 

 