FOTO-VIDEO/ VIS PESARO KO IN CASA: IL PINETO PASSA 2-0 AL BENELLI

La Vis Pesaro cade tra le mura amiche e si arrende al Pineto, che espugna il “Benelli” con un secco 2-0 costruito interamente nel primo tempo. Decisive le reti di Vigliotti al 7′ e Lombardi al 18′, che indirizzano subito il match sui binari preferiti dagli ospiti.

L’avvio è shock per la squadra di Stellone: il Pineto parte aggressivo, trova spazi e colpisce alla prima occasione utile con Vigliotti, abile a finalizzare un’azione rapida. La Vis prova a reagire, ma fatica a dare continuità alla manovra e concede ancora campo: al 18′ è Lombardi a raddoppiare, approfittando di una difesa sorpresa. Da lì in avanti gli abruzzesi gestiscono con ordine, mentre i biancorossi non riescono a rientrare in partita.

Nella ripresa Stellone cambia volto alla squadra con diversi innesti, ma l’inerzia non si spezza. Il Pineto abbassa il baricentro, chiude gli spazi e porta a casa tre punti pesanti senza correre particolari rischi, nonostante i tentativi finali dei padroni di casa.

Gara corretta ma combattuta, con sei ammoniti complessivi. Al “Benelli” osservato un minuto di silenzio per le vittime di Crans-Montana davanti a 1.709 spettatori, di cui 40 ospiti. Per la Vis Pesaro una battuta d’arresto da archiviare in fretta; per il Pineto, invece, una prova di solidità e cinismo che vale l’intera posta.

FOTO DI: Matteo Longoni