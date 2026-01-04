CALCIO / CHE VERGOGNA LE PANCHINE DI CASTELNUOVO

Situazione inaccettabile e al limite dell’offensivo, quella che il Campo di Castelnuovo offre oggi alla partita Torrese - Celano, valevole per il campionato di Eccellenza. Spogliatoi sporchi, e sarebbe già abbastanza, ma è la condizione delle panchine che è davvero intollerabile. Malmesse al punto da dover essere “rattoppate” con gli striscioni pubblicitari, per impedire ai giocatori di bagnarsi. Davvero una bruttissima immagine che si offre, tanto agli atleti di casa che agli ospiti, accolti in queste condizioni.