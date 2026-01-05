FOTO/SPORT, STILI DI VITA E SALUTE: A TERAMO IL CONVEGNO ANSMES SU BENESSERE E PREVENZIONE

Lo sport come leva fondamentale per la salute, la prevenzione e la qualità della vita. È questo il messaggio emerso dal convegno “Sport, stili di vita e salute”, promosso dall’ANSMeS Abruzzo in collaborazione con il Comitato provinciale di Teramo e le delegazioni di Pescara, Chieti e L’Aquila. L’iniziativa si è svolta il 28 dicembre scorso a Teramo, nella sala riunioni del CONI Point Teramo, e ha rappresentato un momento di confronto qualificato tra professionisti del settore, educatori e sportivi. Ad aprire i lavori è stato il delegato regionale ANSMeS Abruzzo, Piero Natale, che ha inquadrato il convegno delineando lo sfondo culturale entro cui l’attività sportiva e motoria deve svilupparsi per essere realmente funzionale al benessere della persona. Nel suo intervento, Natale ha sottolineato l’importanza di calibrare l’impegno fisico in base all’età, ribadendo come lo sport debba accompagnare l’individuo lungo tutto l’arco della vita. Non sono mancati i saluti istituzionali, affidati tra gli altri a Italo Canaletti, Massimo Pompei e Marco Pompa, a testimonianza dell’attenzione del mondo sportivo e scolastico verso i temi affrontati.