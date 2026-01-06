GIGIRRIVA / AD UN PUNTO DAL PARADISO...

Teramo ad un punto dalla vetta, dopo la vittoria di domenica contro il modesto Pomezia e dopo la contestuale sconfitta dell’Ostiamare contro l’Ancona. Sono mesi che ci spertichiamo a dire che la formazione biancorossa è, da sempre, la superfavorita del campionato. Lo dicevamo ad inizio stagione, così come lo urliamo dopo gli acquisti di Carpani e Njambé. Con il dovuto rispetto verso la formazione laziale, i biancoviola hanno perso contro l’Aquila, contro l’Ancona e pareggiato contro il Teramo. Insomma, negli scontri diretti i laziali hanno ceduto quasi sempre il passo. Una buona squadra, quella del Municipio X di Roma, ma nulla di più. L’Ancona, di contro, se dovesse fare mercato, potrebbe pure contendere la vittoria finale alla corazzata biancorossa. Ad oggi, il gap di organico tra il Teramo e le altre formazioni è notevole. Ieri, seppure il Pomezia fosse passato in vantaggio, i biancorossi hanno giocato al tiro al piccione contro i malcapitati laziali. Migliore in campo il giovane Salustri, autore di un assist e di una gara superba. Il 2007 è forte, perché ha tanta corsa e dei piedi discreti, al pari di una buona diligenza tattica. Bene, anzi molto bene, la prova di Sereni e quella di Persano. Domenica, trasferta in casa della cenerentola Castelfidardo: 8 punti, 13 reti realizzate e 38 subite. Domenica sera, considerando che l’Ostiamare è attesa a Macerata, il Teramo potrebbe ritrovarsi in cima alla classifica. Bella vittoria del Notaresco contro la Recanatese. I rossoblù del presidente di Battista non finiscono di stupire. Buona la prova di Ciutti ed Andreassi. Ora, i vomanesi insidiano la posizione dell’Aquila, ieri sconfitta meritatamente dall’Atletico Ascoli. Brutto tonfo del Giulianova a Sora, per effetto della doppietta del bomber Curatolo. Un sconfitta che interrompe la buona serie dei giallorossi, domenica prossima chiamati a battere il Senigallia. Nel campionato di Eccellenza, la Sant e il Lanciano conservano, appaiate, la vetta della classifica. I vibratiani hanno faticato non poco contro il fanalino di coda Pianella. Vince ancora il Montorio, contro il forte San Salvo (migliore difesa del girone), grazie ad una sgroppata di Toni Di Pasquale e una bella rete di Padovano. La cura Cerasi inizia a dare segnali? Sicuramente, ieri il pacchetto difensivo è apparso più affidabile e stabile. Bella vittoria del Mosciano a Trasacco, per tre a zero. Una vittoria inattesa, ma più che meritata. La formazione moscianese ci ha abituato ad una certa incostanza, in positivo e in negativo. Pareggio della Torrese, in casa, contro il Celano. I marsicani hanno ampiamente meritato il pari. La formazione di Villa Torre, d’altronde, sta facendo il campionato che ci si attendeva. Nulla di più e nulla di meno. Vittoria sofferta del Pontevomano all’Aragona di Vasto, in un campo quasi impraticabile, per un risultato ampiamente contestato dai padroni di casa in seguito alla prima rete dei teramani, realizzata dal nuovo arrivato Pietrani. La formazione allenata da Cifaldi, a nostro modesto avviso, ha un organico più che attrezzato per tirarsi fuori dalle ultime posizioni.

GIGIRRIVA