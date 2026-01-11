AL PALASANNICOLO' COL CSI L'HANDBALL SI FA SPERANZA E INCLUSIONE

Una mattinata all’insegna dello sport e dei valori condivisi, quella vissuta oggi al Pala San Nicolò di Teramo, con il 1° Torneo CSI Spes Handball Teramo, promosso dal CSI Spes Handball Teramo in collaborazione con l’Oratorio Sacro Cuore di Teramo. L’iniziativa, nata con un obiettivo chiaro: offrire ai più giovani un’occasione di crescita attraverso lo sport, in un contesto di festa e inclusione, non è stata soltanto un torneo, ma un momento di aggregazione che vuole diventare anche una testimonianza concreta di speranza e rinascita per il territorio, in un periodo segnato da difficoltà sociali e fragilità diffuse. A sottolinearne il significato è anche il nome stesso dell’associazione: SPES, “speranza”. Un messaggio ribadito anche da don Matteo del Sacro Cuore, che ha ricordato come il progetto intenda lanciare un segnale positivo alla città di Teramo, rimettendo al centro i valori della comunità, della condivisione e della crescita dei ragazzi. In questo percorso, lo sport assume un ruolo educativo: uno strumento che aiuta i giovani a formarsi, a rafforzare l’autostima, a rispettare regole e compagni, a comprendere la bellezza del gioco di squadra. Il progetto è completamente gratuito ed è rivolto a bambini e ragazzi, sostenuto da un team tecnico di alto livello che ha scelto di mettere la propria esperienza a disposizione dei più giovani: Marcello Fonti, ex capitano della Nazionale italiana, vincitore di quattro scudetti e protagonista anche in Champions League, e Andrea Di Marcello, anche lui ex giocatore della Nazionale. A "battezzare" l'evento molte autiriutà, dal vescovo Lorenzo Leuzzi al Sindaco Gianguido D'Alberto, dalla presidente del Ruzzo Alessia Cognitti al presidente dell'Unicef Giammaria De Paulis, dal colonnello dei Carabinieri Massimo Corradetti al presidente del Bim Marco Di Nicola,