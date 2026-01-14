TERAMO-GIULIANOVA, AVVISO PER GLI ABBONATI: PRELAZIONE DA RICHIEDERE VIA MAIL ENTRO LE 17.45

Il Giulianova Calcio 1924 informa i propri abbonati che intendono esercitare il diritto di prelazione per la gara Teramo-Giulianova che è necessario inviare una richiesta via email all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., specificando nome e cognome.

La richiesta dovrà pervenire entro e non oltre le ore 17.45 della giornata odierna.

Le domande verranno accolte fino ad esaurimento della disponibilità, seguendo rigorosamente l’ordine cronologico di arrivo delle email. La società precisa inoltre che la mancata risposta alla mail di richiesta equivale a diniego.

Il club invita quindi gli interessati a trasmettere la propria domanda nei tempi indicati per poter usufruire della prelazione e ringrazia i tifosi per il continuo sostegno e la grande partecipazione.