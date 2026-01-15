IL CLUB BIANCOROSSO TERAMO “METTE IN SICUREZZA” IL DIAVOLO STILIZZATO: ACQUISITI PROPRIETÀ E DIRITTI DELLO STORICO LOGO

Il Club Biancorosso Teramo annuncia di aver acquisito proprietà, diritti e protezione legale dello storico logo del Diavolo stilizzato, uno dei simboli più riconoscibili e identitari della tifoseria biancorossa. L’operazione è stata formalizzata in data 12 gennaio 2026 e rappresenta, come sottolinea il Direttivo, “un ennesimo atto d’amore verso i nostri colori”. Con questo passaggio si conclude un progetto avviato nel 2025 con l’obiettivo dichiarato di “mettere in sicurezza” i simboli della passione biancorossa, preservandoli da utilizzi impropri e garantendone tutela giuridica e continuità nel tempo. Un percorso che il Club definisce “nobile” per finalità e valore, realizzato grazie al lavoro del Direttivo e al sostegno concreto di soci e sponsor. “Un lavoro portato a termine grazie al grande impegno di tutto il Direttivo e al fattivo contributo di Soci e Sponsor – si legge nella nota – attraverso i quali è stato possibile ottenere tutte le risorse necessarie al raggiungimento dell’obiettivo finale”.

Il Diavolo stilizzato, ricordano dal Club, non è soltanto un marchio grafico ma un elemento fortemente radicato nel sentimento collettivo della tifoseria: ha rappresentato e rappresenta ancora oggi l’intero popolo biancorosso. A testimoniarne il valore simbolico e affettivo c’è anche la sua presenza, “fiera”, nella parte alta della Curva Est, accompagnata dalla scritta “A sostegno del Diavolo”. Ora, con il logo ufficialmente tutelato, il Club guarda ai prossimi passi: l’intenzione è quella di creare un collegamento sempre più forte tra la squadra in campo e la tifoseria sugli spalti anche attraverso un’immagine tanto cara alla città. Per questo, il Direttivo annuncia che definirà e comunicherà a breve le modalità di utilizzo del simbolo. Una notizia che per molti sostenitori rappresenta più di una formalità: è un gesto di appartenenza e identità, un modo per custodire un pezzo di storia biancorossa e consegnarlo al futuro.

Il Direttivo del Club Biancorosso Teramo