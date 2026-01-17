TERAMO–GIULIANOVA, DERBY DA 6MILA: STADIO PIENO E TENSIONE ALTA

Il derby d’Abruzzo tra Teramo e Giulianova catalizza l’attenzione della giornata nel girone F di Serie D. Clima da grandi occasioni allo stadio: il settore ospiti (850 biglietti) è esaurito da giorni e anche tra tribuna e distinti restano ormai pochissimi tagliandi, con botteghini aperti anche domani. L’affluenza prevista sfiora quota 6mila presenze, considerando pubblico pagante, accrediti e scuole calcio. Un colpo d’occhio da categoria superiore per una sfida che mette di fronte due squadre con prospettive differenti: il Teramo insegue la vetta, distante un solo punto, mentre il Giulianova è ancora a secco di vittorie esterne e nel 2026 non ha ancora conquistato i primi tre punti. Sul piano delle scelte tecniche, entrambe le formazioni dovrebbero presentarsi al completo. In casa biancorossa Pomante valuta l’impiego di Njambe dal 1’, mentre sul fronte giallorosso Pergolizzi sembra orientato a confermare la coppia offensiva Martiniello–Odianose. Capitolo viabilità: il Comune di Teramo ha annunciato una serie di provvedimenti per agevolare il deflusso dei veicoli dal parcheggio dello stadio, validi nella fascia oraria 16:10–17:15. Prevista la chiusura dello svincolo Teramo-mare per centro commerciale/stadio (in entrambe le direzioni), di viale Pertini dalla rotonda del centro commerciale, della bretella San Nicolò–stadio (semaforo Peugeot) e della rampa per chi arriva dalla Val Vibrata sulla SP 3. Misure organizzative anche a Giulianova: il piazzale di via Campo delle Fiere sarà riservato ai mezzi dei tifosi giallorossi, così da garantire ordine e una partenza coordinata verso Teramo. Nel resto del programma, L’Aquila ospita il Castelfidardo, il Notaresco affronta in casa l’UniPomezia, mentre il Chieti, tornato al successo dopo tre mesi, sarà impegnato in trasferta sul campo della Sammaurese.

Girone F – designazioni arbitrali:

Ancona–Atletico Ascoli (Barbetti, Arezzo), Termoli–Recanatese (Cifra, Latina), Forsempronese–Maceratese (Merlino, Pontedera), Sammaurese–Chieti (Gervasi, Cosenza), L’Aquila–Castelfidardo (Bonasera, Enna), Notaresco–Unipomezia (Giorgino, Milano), Ostiamare–San Marino (Selva, Alghero), Sora–Vigor Senigallia (Mancini, Pistoia), Teramo–Giulianova (Buzzone, Enna).