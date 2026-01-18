VIDEO/ DERBY, IL DOPO GARA: “PARTITA BRUTTA, MA CORNICE STREPITOSA. ORA SI RIPARTE PER IL PRIMO POSTO”

“Nel secondo tempo è stata una partita un po’ brutta, sbloccata da un episodio. Sinceramente non ricordo grandi tiri nello specchio – è l’analisi nel post gara del presidente del Teramo Filippo Di Antonio – Alla lunga meritavamo qualcosina in più, però è giusto così: non cambia nulla, corriamo sempre per il primo posto e significa che da domenica dobbiamo fare ancora meglio”.

Se in campo lo spettacolo è stato a tratti ridotto, sugli spalti – invece – è stato un trionfo. La cornice di pubblico ha lasciato impressionati tutti: oltre 6.600 spettatori e un “Bonolis” in festa come raramente si era visto in Serie D. “I teramani hanno risposto molto bene, è stata una cornice strepitosa – ha commentato il co presidente del Teramo Armando Di Eleuterio –. Noi stiamo mettendo tutto per regalare a questo pubblico quello che merita”.

Il tema della giornata, infatti, è stato proprio il clima generale del derby: emozioni forti, grande presenza sugli spalti e una partecipazione collettiva che ha trasformato l’evento in un appuntamento cittadino. “Io parlerei dello spettacolo che oggi c’è stato, soprattutto con il pubblico – è stato sottolineato sempre Di Eleuterio– Per quanto riguarda la partita, tutte e due le squadre erano nervose, però penso sia stata una bella giornata di sport”.

Anche da parte degli altri dirigenti, all’uscita dagli spogliatoi, si è insistito sul valore dell’evento complessivo, pur con il dispiacere per il pari: “È normale vedere musi lunghi, il Teramo forse non ha gradito il pareggio, ma in un derby ci può stare: il risultato è sempre aperto. È stata una giornata di sport, ringraziamo le autorità e le due società che si sono messe a disposizione”.

Il punto resta quello: il Teramo avrebbe voluto vincere, anche per classifica e ambizioni, ma il derby ha confermato la sua natura imprevedibile. “Volevamo la giornata che volevamo, volevamo vincere, ma è un derby: il risultato può andare in qualsiasi direzione. Va bene così, ora concentriamoci sul campionato”.

E se il pareggio può pesare sul fronte biancorosso, c’è la consapevolezza che per il Giulianova il risultato “accontenta di più”, anche per come si è sviluppata la partita e per l’impatto dell’ambiente. “Abbiamo fatto la partita sia nel primo che nel secondo tempo, meglio nel primo – è stato sottolineato –. È stato il classico derby: molto teso, nervoso. Il risultato penalizza più il Teramo, ma il Giulianova non ha mai mollato ed è rimasto sempre in partita: al primo episodio è riuscito a ottenere il pareggio”.

E infine, ancora una volta, il tributo al pubblico: “Dal punto di vista dello spettacolo, oggi ha vinto la gente. Non si vedeva una cornice così bella in Serie D, forse non si è mai vista. Una grandissima festa: lo era stato anche due anni fa qui al Bonolis in Eccellenza, ma oggi lo è stato ancora di più”, ha detto il Sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto.

“Dal mio punto di vista, nell’arco dei 90 minuti il risultato ci sta. È un pareggio giusto, e sarebbe stato ingiusto il contrario. Però oggi dobbiamo dire una cosa: abbiamo fatto uno spot per lo sport in Abruzzo e nella provincia di Teramo. È stata una giornata magnifica, con un pubblico straordinario. Parlo soprattutto dei nostri tifosi: impagabili, è l’aggettivo più vero che riesco a usare. È stata davvero una bella giornata di sport, coronata con un pareggio importante per noi, e sono felice. La squadra ha onorato la maglia e ha dimostrato una grande reazione. Anche nel momento migliore del Teramo, quando è passato in vantaggio, i miei ragazzi hanno avuto carattere e sono riusciti a rimettere la partita in piedi. Sono orgoglioso di loro: questo punto ci dà ancora più entusiasmo in vista del girone di ritorno. Soprattutto, guardiamo al futuro: quest’anno siamo arrivati in Serie D e all’inizio abbiamo sbagliato. Mi prendo le mie responsabilità, ma abbiamo lavorato e adesso stiamo andando sulla strada giusta. È quello che chiedevo ai ragazzi, è quello che Giulianova e i giuliesi meritano: dare sempre il massimo in campo e poi raccogliere ciò che viene. Oggi siamo contenti, perché è un risultato giustissimo”, ha dichiarato in sala stampa il presidente del Giulianova Calcio Mucciconi.

PER IL VIDEO SI RINGRAZIA BIANCOROSSI PRESENTI OGGI AL BONOLIS