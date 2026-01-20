DERBY TERAMO-GIULIANOVA, STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO: MULTE E OBBLIGO DI RISARCIMENTO PER I BAGNI DISTRUTTI DAI GIULIESI

Il Giudice Sportivo della LND ha reso noti i provvedimenti adottati in seguito alla gara di campionato Teramo-Giulianova, con sanzioni economiche per entrambe le società a causa dell’utilizzo di materiale pirotecnico sugli spalti. Al Teramo Calcio 1913 è stata inflitta un’ammenda di 600 euro “per avere propri sostenitori introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (2 petardi e 2 fumogeni) nel settore loro riservato”. Più pesante la sanzione comminata al Giulianova Calcio 1924: ammenda di 1.400 euro “per avere propri sostenitori introdotto ed utilizzato materiale pirotecnico all’interno del settore loro riservato (2 petardi e 2 fumogeni) che veniva anche lanciato all’interno del recinto di gioco (2 petardi e 2 fumogeni) danneggiando il manto erboso”. Nel dispositivo viene inoltre specificato che la società dovrà risarcire i danni qualora richiesti e debitamente documentati. Sul fronte disciplinare, con la quarta ammonizione stagionale entra in diffida il centrocampista Milton Borgarello Vitali, mentre dovrà scontare un turno di stop e salterà il prossimo derby all’“Angelini” il calciatore del Chieti Gonzalez, fermato per squalifica. A questi provvedimenti si aggiunge inoltre l’episodio relativo ai danni strutturali causati nel settore ospiti, dove sarebbero stati distrutti i bagni riservati ai tifosi del Giulianova: secondo quanto emerso, il costo dell’intervento è stato addebitato al Giulianova Calcio dalla società biancorossa.