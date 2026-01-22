DERBY A CHIETI, TRASFERTA VIETATA AI TERAMANI: BIGLIETTI BLOCCATI PER I RESIDENTI IN PROVINCIA

Niente trasferta per i tifosi teramani nel derby di Chieti. È arrivata l’ufficialità del provvedimento firmato dal prefetto Silvana D’Agostino, che dispone il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Teramo per la gara in programma domenica 25 gennaio allo stadio “Angelini”.

La misura, adottata su parere della Questura di Chieti, si basa sulle valutazioni del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive: nella determina del 20 gennaio è stata richiamata la storica e accesa rivalità tra le due tifoserie, più volte degenerata in episodi ritenuti critici per l’ordine e la sicurezza pubblica, con precedenti che risalgono al 2013.

Per la tifoseria biancorossa si tratta di una doccia fredda, anche perché lo stop arriva a ridosso del clima di maggiore apertura registrato nell’ultima settimana: la Prefettura di Teramo aveva infatti consentito la presenza delle tifoserie nel derby di domenica scorsa tra Teramo e Giulianova, interpretato da molti come un primo segnale di inversione di tendenza.