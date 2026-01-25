SPORT PER SORDI, ORO NAZIONALE NEL BOWLING: CHIAVETTA E TUTINO SUL GRADINO PIÙ ALTO DEL PODIO

Grande soddisfazione per lo sport inclusivo abruzzese ai Campionati italiani FSSI di bowling per persone sorde. A distinguersi è stata la squadra ASD GSS 99 ENS L’Aquila, protagonista nel campionato di doppio disputato a Torino. A conquistare la medaglia d’oro nella categoria Cadetti sono stati gli atleti sordi Giuseppe Tutino e Donato Chiavetta, che hanno chiuso la competizione al primo posto della classifica finale, portando in alto i colori del sodalizio aquilano. In particolare, Donato Chiavetta, atleta di Notaresco tesserato con l’ASD GSS 99 ENS L’Aquila, ha mostrato con orgoglio la medaglia conquistata, simbolo di un percorso di crescita sportiva e di grande impegno. La partecipazione al campionato nazionale rappresenta un risultato importante non solo dal punto di vista agonistico, ma anche sul piano dell’inclusione e della valorizzazione dello sport per persone sorde, che continua a dimostrare vitalità e qualità tecnica. Un successo che premia il lavoro degli atleti e della società, e che conferma come lo sport sia uno strumento fondamentale di integrazione, talento e passione.