VIDEO-FOTO/ PROVINCIA DI TERAMO, TARGA AL MOTOCLUB ROSSO ITALIANO CAMPIONE D’ITALIA DI MOTOTURISMO E INCONTRI A TERAMO

La Provincia di Teramo ha voluto rendere omaggio a una realtà sportiva che rappresenta con orgoglio il territorio a livello nazionale. Al MotoClub Rosso Italiano, recentemente laureatosi campione d’Italia di mototurismo, è stata consegnata una targa di riconoscimento per i prestigiosi risultati ottenuti e per l’impegno nella promozione di una disciplina in costante crescita. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente della Provincia, Camillo D’Angelo, e del consigliere delegato Luca Lattanzi, che hanno consegnato il riconoscimento nelle mani di Germano Vallese, rappresentante del MotoClub. Un momento semplice ma significativo, che ha voluto sottolineare il valore sportivo e sociale dell’associazione. «Sport e passione per i motori uniti al desiderio di esplorare posti nuovi: il mototurismo, e il cicloturismo in generale, rappresentano un movimento in forte espansione – ha dichiarato il presidente D’Angelo – e siamo orgogliosi di poterlo ospitare sul nostro territorio, ricco di luoghi tipici, borghi storici e percorsi affascinanti tra natura e avventura». Il MotoClub Rosso Italiano si conferma così non solo eccellenza sportiva, ma anche ambasciatore del territorio teramano, contribuendo a valorizzare paesaggi, tradizioni e potenzialità turistiche attraverso la passione per le due ruote.