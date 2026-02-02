VIDEO-FOTO/ PREMI SPORT ROTELLISTICI, SANT’OMERO CELEBRA I CAMPIONI ABRUZZESI DEL 2025

Sant’Omero si è trasformata nel fine settimana nella capitale abruzzese del pattinaggio su rotelle, ospitando la cerimonia dei Premi Sport Rotellistici 2025, promossa dal Comitato Regionale di Skate Italia. L’evento si è svolto sabato 31 gennaio presso l’Atlantico Eventi ed è stato una vera e propria festa dello sport, dedicata agli atleti, alle società e ai tecnici che si sono distinti nel corso dell’ultima stagione agonistica. Nel corso della serata sono stati celebrati i campioni abruzzesi che hanno ottenuto risultati di rilievo in ambito regionale, nazionale e internazionale, insieme alle giovani promesse del movimento. Un appuntamento ormai consolidato, realizzato in collaborazione con l’Unione di Comuni Città Territorio della Val Vibrata, recentemente insignita da Aces Europa del titolo di European Community of Sport 2026. «La manifestazione si conferma un appuntamento importantissimo per tutto il movimento rotellistico regionale – ha sottolineato il presidente del Comitato Skate Italia Abruzzo, Giovanni Di Eugenio –. Siamo davvero soddisfatti dei grandi risultati ottenuti dai nostri atleti nella passata stagione. I pattinatori e le società abruzzesi continuano a conquistare titoli in Italia e nel mondo e questo è per noi motivo di grandissimo orgoglio». Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità, tra cui il sindaco di Sant’Omero Andrea Luzii, l’assessore regionale allo Sport Mario Quaglieri, la consigliera regionale Marilena Rossi, l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, il presidente Coni Abruzzo Antonello Passacantando e il referente regionale Sport e Salute Domenico Scognamiglio. Il successo delle discipline rotellistiche è stato ribadito anche dal presidente federale Sabatino Aracu, che ha evidenziato come questi sport abbiano oggi un fortissimo appeal internazionale grazie a tre caratteristiche fondamentali: essere giovani, urbani e sostenibili. Tra gli atleti premiati spiccano nomi di assoluto rilievo come Asja Varani, campionessa europea e mondiale e oro 2025 nel pattinaggio corsa, Anthony Russi, argento junior ai Campionati Italiani di Novara e convocato ai Mondiali 2025, Edda Paluzzi, Riccardo Fontana, Irene Di Egidio, Alessio Clementoni e Federica Di Natale. Tra le società è stata premiata la ASD Rolling Pattinatori Bosica, mentre riconoscimenti speciali sono andati al tecnico Corrado Cipriani e ai tecnici federali Guido Cicconi, Manlio e Angelo De Benedictis. Premi anche alle società di pattinaggio artistico Asd Aprutino Teramo, Golden Skate Pescara, Accademia Pattinaggio Francavilla ed Evolution Skate Dance.ì Un bilancio estremamente positivo per un movimento in continua crescita, che conferma l’Abruzzo come una delle regioni più attive e competitive nel panorama nazionale degli sport rotellistici.