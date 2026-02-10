GIGIRRIVA / BENE, BENE, BENE…

L’anno giusto si riconosce anche attraverso gare come quella di Macerata. Nel primo tempo, i biancorossi hanno ceduto il passo ai marchigiani, che hanno sfiorato la rete in almeno tre occasioni, colpendo tre pali. Nella ripresa, dal sessantesimo, è venuto fuori il Teramo che, chiaramente, ha un organico di ben altro spessore rispetto ai padroni di casa. La rete di Njambé, dopo che i biancorossi avevano fallito diverse occasioni, è arrivata quasi allo scadere, a sancire una vittoria importantissima.

La formazione di Pomante conserva, così, la vetta della classifica unitamente all’Ancona di mister Agenore Maurizi. Ieri, i dorici hanno vinto facile, in trasferta (si fa per dire), contro la Recanatese. L’Ostiamare, piano piano, sta tornando in posizione di classifiche consone al suo organico. Ieri, per i biancoviola, pareggio incolore a Sora. Pareggio del Notaresco nel derby con il Chieti. I rossoblù attraversano una fase di stanca, ma comunque con trentasei punti in classifica. Vittoria importante per il Giulianova, in casa, contro la Sammaurese. I giuliesi ora intravedono un prossimo futuro più sereno, anche per la società e il Direttore sportivo Paolo D’Ercole hanno quasi rifondato la squadra ex novo.

Per la vittoria del campionato, allo stato attuale e visti i trend degli ultimi mesi, rimangono in gioco Teramo ed Ancona. I teramani sono più attrezzati e mostrano una solidità complessiva maggiore dei dorici. In casa Ancona, sembrano risolte alcune criticità, che si originavano dalla difficile partenza del campionato. Ancora una volta siamo convinti che la squadra del presidente Di Antonio debba avere in mente un solo obiettivo, la vittoria del campionato.

Nel campionato di Eccellenza, il Lanciano allunga ancora sulla Sant, ieri fermata sul 2 a 2 dalla Bacigalupo Vasto. I vibratiani sono stati sorpassati anche dall’Angolana.

Buon pareggio della Torrese, contro la giovanissima, ma ben allenata Folgore, mentre il Mosciano sconfigge, in casa, il Montorio di mister Cerasi. La situazione dei gialloneri si fa sempre più complicata, seppure ieri i montoriesi hanno disputato una buona partita.

Partita assurda quella tra Pontevomano e Celano. Nel primo tempo, il Celano è sembrato il Real Madrid, per poi farsi rimontare dagli uomini di Cifaldi, dopo l’iniziale triplice svantaggio. Ieri, l’allenatore dei padroni di casa ha schierato dall’inizio cinque difensori, di cui due posizionati tra i quinti. Nella ripresa, poi, quando è mutato lo scenario tattico, si è vista un’altra gara. Il campionato di Eccellenza di quest’anno, tranne qualche formazione, è molto livellato, non sta offrendo grandi spunti, né sta evidenziando giovani calciatori già in grado di fare la differenza. GIGIRRIVA