TRE TURNI DI SQUALIFICA A NJAMBE, IN DIFFIDA ALESSANDRETTI

In merito all’incontro di campionato tra Maceratese e Teramo, il Giudice Sportivo della LND non ha emesso alcun provvedimento nei confronti dei rispettivi club. È stata invece sanzionata l’espulsione dell’attaccante Njambe, fermato per tre gare effettive “per avere, a gioco fermo, spintonato ponendo le mani al petto un calciatore avversario”. La società ha effettuato preannuncio di reclamo avverso la squalifica, richiedendo l’accesso agli atti per l’acquisizione del referto di gara. Successivamente all’invio della documentazione, verrà predisposto il ricorso. Infine, entra in diffida Alessandretti (quarta infrazione), che si aggiunge a Borgarello Vitali.