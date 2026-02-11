NUOVA PIOGGIA DI MEDAGLIE E RISULTATI PER L'ATLETICA VOMANO







L'ultimo fine settimana ha visto l’Atletica Vomano impegnata su diversi campi di gara, ottenendo riscontri positivi sia con gli atleti di punta che con le categorie giovanili. A Bergamo, Mihail Sirbu ha messo a segno una prestazione di spessore nella 10 km. Al di là del successo, a colpire è stato il tempo cronometrico: il miglior risultato di sempre per questa manifestazione. È la prova evidente che l'atleta sta attraversando un ottimo periodo di forma, raccogliendo i frutti della preparazione affrontata negli ultimi mesi. L'ultimo fine settimana ha visto l’impegnata su diversi campi di gara, ottenendo riscontri positivi sia con gli atleti di punta che con le categorie giovanili. A Bergamo,ha messo a segno una prestazione di spessore nella 10 km. Al di là del successo, a colpire è stato il tempo cronometrico: il miglior risultato di sempre per questa manifestazione. È la prova evidente che l'atleta sta attraversando un ottimo periodo di forma, raccogliendo i frutti della preparazione affrontata negli ultimi mesi.

In Sardegna, il capitano Stefano Massimi ha invece affrontato il Cross Internazionale di Ala dei Sardi. In una gara impegnativa per la qualità dei partecipanti e per il percorso, Massimi ha corso con la consueta determinazione, confermandosi un atleta affidabile anche sui terreni pesanti della campestre.

Il weekend si è concluso sulla pista di Lanciano con la prima tappa del Gran Prix promozionale. Per il club è stata l'occasione per vedere all'opera i più giovani, che rappresentano il cuore del progetto sportivo portato avanti attraverso i centri CONI e gli Edu Camp. L'obiettivo della società resta quello di far crescere le nuove leve senza eccessive pressioni, tenendo insieme i risultati dei top runner e il divertimento di chi ha appena iniziato.

