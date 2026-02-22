FOTO/ TERAMO RIACCIUFFA IL SORA NEL FINALE: BORGARELLO RISPONDE A TROTTA, AL “TOMEI” FINISCE 1-1

Un pareggio che lascia l’amaro in bocca ma conferma il carattere del Teramo, capace di rimettere in piedi una gara complicata al “Tomei”, campo storicamente ostico per i biancorossi. Finisce 1-1 la sfida contro il Sora: al vantaggio fortunoso dei padroni di casa firmato Trotta nella ripresa risponde nel finale Milton Borgarello Vitali, premiando l’assalto del Diavolo. Pomante conferma l’undici della scorsa settimana, con Borgarello preferito ad Angiulli in mediana accanto a Carpani e Persano terminale offensivo. Il primo tempo scorre via senza grandi emozioni: il terreno di gioco e la fase di studio reciproca limitano le trame, con le uniche fiammate di Pietrantonio e Borgarello neutralizzate da Laukzemis. Il portiere di casa si mette in evidenza anche su Bruni poco prima dell’intervallo, mentre il pubblico delle due curve protesta contro il caro-biglietti. La ripresa si apre con un Teramo più aggressivo. Carpani sfiora il vantaggio su assist di Bruni e Salustri salva su una ripartenza bianconera, ma al 55’ arriva la doccia fredda: Trotta calcia dai diciotto metri e una deviazione di un difensore biancorosso spiazza Grillo per l’1-0 del Sora. Il Teramo accusa il colpo ma reagisce con decisione. Laukzemis è provvidenziale su Carpani e Mariani, mentre Bruni spreca clamorosamente il pari su invito di Pavone. Pomante inserisce forze fresche e spinge la squadra in avanti; il Sora, dal canto suo, spezzetta il gioco e cerca di guadagnare tempo a ogni contatto. La pressione biancorossa diventa però irresistibile e all’83’ arriva il meritato pareggio: Salustri serve Borgarello Vitali che, dopo l’ennesima azione insistita, batte Laukzemis per l’1-1. Il centrocampista, ammonito poco dopo e diffidato, salterà il prossimo impegno. Nel finale il Teramo prova anche il sorpasso, ma tra recupero ridotto a tre minuti e continue interruzioni il risultato non cambia. Un punto che muove la classifica e interrompe la serie negativa al “Tomei”, ma che lascia la sensazione di un’occasione sfumata per i biancorossi, padroni del campo per lunghi tratti della ripresa. Domenica trasferta in casa della Sammaurese.