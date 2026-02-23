VOLLEY / ABBA, È STORIA: VINCE LA COPPA ITALIA DI A2



Il termine di una finale combattuta e giocata in un palazzetto gremito, l’Abba Pineto scrive una pagina storica della pallavolo abruzzese conquistando la sua prima Del Monte® Coppa Italia Serie A2. A Prata di Pordenone gli uomini di coach Di Pietro ribaltano l’iniziale svantaggio e superano i padroni di casa della Tinet per 3-1 (22-25, 25-?, 25-21, 25-23), festeggiando insieme ai circa 200 tifosi arrivati dall’Abruzzo. Il successo consegna a Di Silvestre e compagni anche un curioso primato: Pineto diventa infatti la prima società della Serie A Credem Banca a vincere sia la Coppa Italia di A2 sia quella di A3, già conquistata nella stagione 2022/23. Protagonista della finale e premiato come Del Monte® MVP è stato il capitano Paolo Luigi Di Silvestre, autore di 19 punti e leader emotivo del gruppo. Decisivo anche l’opposto Matheus Krauchuk, top scorer abruzzese con 20 punti e autore dell’attacco che ha chiuso il match sul 25-23 del quarto set, mentre Karli Allik ha aggiunto 14 punti raggiungendo quota 2.000 in tutte le competizioni di A2. In casa Tinet Prata di Pordenone non sono bastati i 23 punti di Kristian Gamba e i 16 di Jernej Terpin: l’opposto friulano ha comunque firmato l’attacco vincente numero 2.500 in Serie A2, traguardo personale in una serata agrodolce per i padroni di casa. «Abbiamo dimostrato di essere squadra, aiutandoci nei momenti difficili – ha commentato Di Silvestre –. È il primo trofeo dell’anno, ma non ci fermeremo». Dall’altra parte il palleggiatore di Prata Alessio Alberini ha riconosciuto i meriti degli avversari: «Dopo il primo set siamo calati, loro hanno iniziato a battere e difendere come ci aspettavamo». A consegnare la coppa al capitano Di Silvestre sono stati il presidente della Lega Pallavolo Serie A Massimo Righi e la consigliera FIPAV Enrica Merlo, alla presenza delle autorità sportive e istituzionali locali. Per Pineto si tratta di un trionfo che consolida la crescita del club nel panorama nazionale e che aggiunge un nuovo trofeo alla bacheca dopo la Coppa Italia A3: un successo che rafforza le ambizioni della squadra anche in campionato, dove puntano a restare protagonisti fino ai play-off. All'Abba Pineto le felicitazioni del Prefetto.