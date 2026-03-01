CALCIO/ IL TERAMO CADE 3-1 A SAN MAURO CON L'ULTIMA IN CLASSIFCA E PERDE LA VETTA

Il Teramo incappa nella prestazione più opaca della stagione e cade 3-1 sul campo della Sammaurese, perdendo la vetta del girone F di Serie D. Decisivo un primo tempo disastroso e il contropiede nel recupero che spegne definitivamente le speranze di rimonta biancorosse. L’avvio è da incubo per la squadra di Pomante: al 5’ Bertani porta avanti i romagnoli finalizzando sul secondo palo una ripartenza avviata da Filippo Valentini. Il Teramo accusa il colpo, fatica a costruire gioco e al 23’ subisce il raddoppio con Merlonghi, che batte Grillo con un diagonale preciso. Pavone prova a scuotere i suoi, ma l’attacco resta sterile e l’intervallo arriva con i biancorossi sotto 2-0. Nella ripresa il tecnico cambia assetto inserendo uomini offensivi e passando al 4-3-3, ma la reazione è tardiva. Le occasioni arrivano soprattutto nel quarto d’ora finale: Carpani sfiora il gol in sforbiciata su corner di Pavone e poco dopo spreca clamorosamente da pochi passi la palla del pareggio. All’85’ Njambe viene atterrato in area e si procura il rigore: dopo tre minuti di interruzione, all’88’ lo stesso attaccante spiazza Pollini e riapre il match. Il Teramo si riversa in avanti e sfiora il 2-2 al 90’ con Carpani e al 95’ con Botrini di testa su cross di Pavone, ma nel forcing finale si espone al contropiede: al 96’ Dimitri firma il definitivo 3-1 per la Sammaurese. Una sconfitta meritata per quanto visto nell’arco dei novanta minuti, che costa ai biancorossi la testa della classifica. Dopo la sosta il Teramo tornerà al “Bonolis” per ospitare l’Ostiamare in uno scontro diretto già decisivo.

Sammaurese–Teramo 3-1

Reti: 5’ Bertani, 23’ Merlonghi, 88’ rig. Njambe, 96’ Dimitri.