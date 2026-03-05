TIRRENO-ADRIATICO, RIUNIONE IN PREFETTURA PER LA SICUREZZA DELLA TAPPA ABRUZZESE

Gli aspetti organizzativi e i profili di sicurezza legati alla tappa abruzzese della Tirreno-Adriatico 2026, in programma il 12 marzo tra Tagliacozzo e Martinsicuro, sono stati al centro della riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica che si è svolta questa mattina nel Palazzo del Governo di Teramo, presieduta dal prefetto Fabrizio Stelo.

All’incontro hanno partecipato i vertici delle Forze dell’ordine, i Vigili del fuoco, la Protezione civile regionale, l’Anas, la Asl, la Regione Abruzzo, l’Ente Parco, la Provincia di Teramo e i rappresentanti dei Comuni attraversati dalla competizione ciclistica. In collegamento da remoto erano presenti anche gli organizzatori della RCS Sport.

Nel corso della riunione, pur non emergendo particolari criticità, sono state definite le principali prescrizioni in materia di safety e security per garantire il regolare svolgimento della manifestazione e affrontare eventuali problemi legati alla viabilità e alle condizioni delle strade.

È stato inoltre stabilito che i Comuni potranno avvalersi, se necessario, del supporto del volontariato coordinato dall’Agenzia regionale di Protezione civile. Le amministrazioni locali hanno assicurato il massimo impegno organizzativo, anche attraverso l’attivazione dei rispettivi Centri operativi comunali per la gestione delle eventuali emergenze.

Nei prossimi giorni si terrà in Questura un tavolo tecnico per definire nel dettaglio i piani coordinati di controllo da parte delle Forze dell’ordine, le modalità di gestione del pubblico e le procedure di pronto intervento e soccorso.

Il prefetto Stelo, nel garantire il massimo supporto delle istituzioni, ha sottolineato l’importanza di una capillare informazione alla cittadinanza sulle misure organizzative che saranno adottate in occasione dell’evento, al fine di prevenire comportamenti che possano compromettere la sicurezza e la fluidità della corsa.

«Ringrazio gli organizzatori per il coinvolgimento della provincia di Teramo in questo importante momento sportivo – ha dichiarato il prefetto –. Con la collaborazione e il senso civico di tutti sarà possibile garantire lo svolgimento sicuro e ordinato di un evento che porterà prestigio e visibilità al nostro territorio».