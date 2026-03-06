ROSETO CAPITALE DEL PUGILATO GIOVANILE: 180 TALENTI DA TUTTA ITALIA PER IL TORNEO NAZIONALE “A. MURA”



Roseto degli Abruzzi diventa per tre giorni il cuore del pugilato olimpico giovanile italiano. Da oggi a domenica (dal 6 all’8 marzo) la città ospita infatti il Torneo Nazionale “A. Mura” 2026, prestigiosa manifestazione dedicata alle categorie Under 15 e Under 17 maschili e femminili, uno degli appuntamenti più importanti del calendario nazionale della boxe giovanile.

L’evento, indetto dalla Federazione Pugilistica Italiana e organizzato dal maestro Luciano Caioni della Pugilistica Rosetana, porterà in città circa 180 giovani pugili provenienti da tutta Italia, selezionati direttamente dalla federazione tra i migliori talenti delle rispettive fasce d’età. Sul ring saliranno ragazzi tra i 13 e i 14 anni per la categoria Under 15 e atleti tra i 15 e i 16 anni per la categoria Under 17, pronti a sfidarsi in tre giorni di combattimenti che decreteranno i migliori giovani pugili italiani.

Il torneo rappresenta molto più di una semplice competizione. Per i tecnici federali e per lo staff della nazionale si tratta infatti di un momento fondamentale per osservare da vicino i prospetti più promettenti e individuare i futuri componenti delle nazionali giovanili italiane. Le gare prevedono un fitto programma di eliminatorie, con incontri validi anche per la definizione del terzo e quarto posto, a conferma dell’alto livello tecnico e competitivo della manifestazione.

La kermesse sarà seguita dai vertici federali e dagli addetti ai lavori di tutta Italia e sarà trasmessa in diretta streaming su Italia Boxe TV, permettendo agli appassionati di seguire gli incontri anche a distanza.

Le gare inizieranno nel pomeriggio e proseguiranno fino alla sera, mentre le finali sono in programma domenica, con incontri dalle 13.30 fino alle 19, momento clou della manifestazione che assegnerà i titoli del torneo.

Per Roseto si tratta di un risultato importante anche sul piano organizzativo. Dopo aver conquistato l’assegnazione di questo torneo nazionale, la città ospiterà nei prossimi mesi anche i Campionati Italiani Under 19 a maggio e la Coppa Italia Giovanile, evento dedicato ai più piccoli dai 5 ai 12 anni, che porterà centinaia di giovani pugili da tutta la penisola.

Un impegno organizzativo notevole che conferma Roseto degli Abruzzi come punto di riferimento sempre più importante per il pugilato italiano e per la crescita delle nuove generazioni di atleti.