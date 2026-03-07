VIDEO/ SPORT SENZA CONFINI: AD ALBA ADRIATICA PRESENTATI GLI EVENTI DELLA PRIMAVERA 2026

Si è svolta ieri sera ad Alba Adriatica la presentazione del calendario degli eventi della primavera 2026 legati all’iniziativa “Sport senza confini”. Il programma prevede numerose manifestazioni sportive che animeranno la città nei prossimi mesi, coinvolgendo atleti, associazioni e appassionati provenienti anche da fuori regione. Secondo le stime degli organizzatori sono attese oltre 30mila presenze complessive tra partecipanti e pubblico. L’iniziativa mira a promuovere lo sport come momento di aggregazione e inclusione, ma anche come opportunità di valorizzazione turistica per Alba Adriatica e per l’intero territorio. Il calendario prevede diversi appuntamenti dedicati a varie discipline sportive, con eventi distribuiti lungo tutta la stagione primaverile.

VIDEO DI: Luciano Zucconi