GIULIANOVA OSPITA I QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS CUP DI BASKET IN CARROZZINA: L’AMICACCI ABRUZZO SFIDA LE BIG EUROPEE

Tutto pronto a Giulianova per i Quarti di Finale di Champions Cup, massima competizione continentale di basket in carrozzina, che vedono la Deco Amicacci Abruzzo società organizzatrice di uno dei due raggruppamenti.

La formula prevede due gironi che si terranno rispettivamente in casa del BSR Amiab Albacete e della Deco Amicacci Abruzzo, in quanto finaliste dell'edizione 2025, che ha visto il quarto successo consecutivo degli spagnoli. A comporre il Gruppo A e il Gruppo B, oltre alle compagini ospitanti (qualificate di diritto), le squadre classificate ai primi due posti nella fase di qualificazione.

Al PalaCastrum si affronteranno da venerdì a domenica squadre di altissimo livello: oltre all'Amicacci scenderanno sul parquet giuliese i tedeschi del Thuringia Bulls, gli spagnoli del CD Ilunion e i turchi del Fenerbahce Istanbul, corazzate costruite per vincere il titolo. Con la spinta del proprio pubblico la squadra di coach Carlo Di Giusto proverà a ripetere l'impresa della scorsa edizione, dove riuscì a raggiungere l'atto finale del torneo sovvertendo tutti i pronostici.

La tre giorni di gare ad Albacete e Giulianova consegnerà alle prime due classificate di ciascun girone i pass per le Final Four di Champions Cup, in programma dal 1° al 3 maggio, che assegneranno il titolo di campione d’Europa.

.

Programma

Venerdì 13 Marzo

16:00 | Fenerbahçe Istanbul Jet – CD Ilunion

18:30 | DECO AMICACCI ABRUZZO – RSB Thuringia Bulls

Sabato 14 Marzo

16:00 | RSB Thuringia Bulls – Fenerbahçe Istanbul Jet

18:30 | CD Ilunion – DECO AMICACCI ABRUZZO

Domenica 15 Marzo

10:00 | CD Ilunion – RSB Thuringia Bulls

12:30 | DECO AMICACCI ABRUZZO – Fenerbahçe Istanbul Jet