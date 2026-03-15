CALCIO / È STATO UN INFORTUNIO MUSCOLARE A BLOCCARE L'ARBITRO DI TERAMO - OSTIAMARE



È stato un infortunio muscolare dell'arbitro a fermare il big match tra Teramo e Ostiamare, attesissimo scontro al vertice del girone F di Serie D. La gara, disputata allo Stadio Gaetano Bonolis, è stata infatti sospesa a causa di un problema che ha colpito l’arbitro Gennaro Decimo, della sezione di Napoli (foto). Sugli spalti erano presenti 4.276 spettatori, con circa 180 tifosi arrivati da Ostia per sostenere la propria squadra in una sfida dal peso specifico altissimo nella corsa alle posizioni di vertice. L’atmosfera era quella delle grandi occasioni: pubblico partecipe, ritmo alto in campo e due squadre determinate a contendersi punti pesanti per la classifica. L’arbitro Decimo, però, ha accusato un problema muscolare che gli ha impedito di continuare a dirigere l’incontro. Dopo alcuni minuti di attesa e le verifiche del caso, è stato chiaro che il direttore di gara non avrebbe potuto proseguire. A quel punto, in assenza di un sostituto in grado di prendere il suo posto, la decisione inevitabile è stata quella di sospendere la partita, tra lo stupore dei presenti sugli spalti. Sarà ora la Lega Nazionale Dilettanti a stabilire data e modalità del recupero. L’incontro verrà ripreso dal minuto e dal punteggio registrati al momento della sospensione, quindi di fatto dall’inizio del secondo tempo, con l’Ostiamare ancora in vantaggio per 1-0.