GINNASTICA ARTISTICA, BRILLANO I PICCOLI CAMPIONI TERAMANI



A Villa Pavone si è svolta ieri una giornata di gare di ginnastica artistica che ha visto protagonisti numerosi giovani atleti delle società del territorio. Tra le realtà più in evidenza c’è stata l’A.S.D. Ginnastica Teramo, capace di conquistare diversi piazzamenti di rilievo nelle varie categorie.

Nella categoria Allievi 1ª fascia, la società teramana ha dominato completamente il podio. Il primo posto è andato ad Andrea Di Palma, autore di una prova molto solida chiusa con il punteggio totale di 32.650. Alle sue spalle si è classificato Riccardo Bollettini, secondo con 31.525, mentre il terzo gradino del podio è stato occupato da Christian Faragò con 31.450. Una tripletta che conferma l’ottimo livello del vivaio della Ginnastica Teramo.

Soddisfazioni anche nella categoria Allievi 3ª fascia – LB avanzato, dove Nathan Di Francesco ha conquistato un importante secondo posto con il punteggio complessivo di 44.500, restando a poca distanza dalla vetta dopo una gara combattuta su tutti gli attrezzi.

Ottimo risultato inoltre nella categoria LB Junior, dove Luca Cerquitelli ha centrato il primo posto con un totale di 45.150, distinguendosi per regolarità e qualità delle esecuzioni nelle varie prove.

La competizione di Villa Pavone ha così regalato un bilancio molto positivo per la Ginnastica Teramo, che ha portato a casa podi e vittorie confermando il buon lavoro svolto da tecnici e atleti nel settore giovanile.