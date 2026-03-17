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TERAMO-OSTIAMARE, SI RIPARTE DAL BONOLIS: RECUPERO IL 25 MARZO (ORE 14,30) DOPO LO STOP PER INFORTUNIO DELL’ARBITRO

La gara tra Teramo e Ostiamare riprenderà regolarmente dal secondo tempo allo stadio Bonolis il prossimo 25 marzo, con calcio d’inizio fissato alle 14:30. La decisione è stata ufficializzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, dopo che il giudice sportivo della Serie D aveva rimesso gli atti senza omologare il risultato della partita sospesa domenica scorsa. L’incontro era stato infatti interrotto sul punteggio di 0-1 in favore dell’Ostiamare a causa di un infortunio occorso all’arbitro Decimo di Napoli, che aveva reso impossibile la prosecuzione del match. Si tornerà dunque in campo per disputare il secondo tempo e completare la gara, ripartendo dal risultato maturato fino al momento dello stop.

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