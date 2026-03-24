GIGIRRIVA / NON PERDIAMO LA SPERANZA

Una vittoria che tiene aperte le aspettative di vittoria finale. Perché il Teramo, come affermato dal suo allenatore nell’intervista di venerdì scorso, ha giocatori forti, i più forti della categoria. Ieri, il giocatore decisivo è stato il 2007 Damiano Salustri da Capistrello. In 27 gare, 3 reti e 7 assist. Sulle sue tracce, formazioni di serie B e di serie C. Una delle grandi scoperte di Paolo D’Ercole, che già due anni lo voleva portare a Teramo. Nel derby contro gli aquilani, i biancorossi hanno lasciato da parte quell’ansia che ha contraddistinto le ultime partite, pur rischiando qualcosa sullo scivolone di Torregiani, che avrebbe potuto archiviare il viatico verso la serie C. In chiusura di gara, è Carpani a realizzare il tre a uno. Il centrocampista ascolano è all’ottava segnatura in venti gare. Insomma, come un attaccante. Ora, la palla torna al Bonolis, per il secondo tempo della gara contro i biancoviola di Ostia, ieri vittoriosa a tempo scaduto contro un modesto Pomezia. Inutile dire che il Teramo, per sperare, deve vincere. I laziali hanno il miglior calendario da qui alla fine, seppure Teramo ed Ancona abbiano organici più attrezzati. Insomma, mezza partita di calcio che vale più di una stagione. Ribaltare il risultato non solo non è impossibile, ma è doveroso. La spinta dei tifosi biancorossi, ieri presenti in seicento a L’Aquila, potrà fare la differenza.

L’Ancona, dal canto suo, scivola sulla buccia di banana Sora. Una squadra tosta, quella laziale, che ha dato filo da torcere, nonostante la classifica, a diverse formazioni di vertice.

Pareggio scialbo del Giulianova a Recanati, per una stagione che ho poco ancora da chiedere. Poker del Notaresco alla cenerentola di S. Mauro Pascoli, per una stagione che merita una cornice di pregio.

Nel campionato di Eccellenza, si riaprono i giochi per la vittoria finale, dopo la sconfitta del Lanciano contro la Delfino Pescara. Vince con fatica la Sant, a Mosciano, grazie ad una punizione, deviata da un difensore, di Stefano Di Egidio, subentrato qualche minuto prima.

La Torrese passa agevolmente a Sambuceto per tre a zero, dopo essersi divorata non meno di cinque altre occasioni da rete.

Non molla il Montorio di Cerasi, che passa di misura a Pianella, grazie ad una rete di Tony Di Pasquale. I gialloneri si preparano per arrivare in condizione alla coda di stagione e ai quasi certi play out.

Brutta sconfitta del Pontevomano, in casa, nello scontro diretto con il Penne. I gialloneri, orfani di Pietrani e Mendez, pur facendo fatica, non hanno meritato la sconfitta. La rete, infatti, è giunta a gara quasi terminata. A quattro gare dal termine, è probabile che la formazione di Cifaldi possa rischiare la roulette dei play out.

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