ROSETO, RIAPRE IL PALAMAGGETTI PER LA SFIDA CON RIMINI: BIGLIETTI SOLO ONLINE

Buone notizie per i tifosi del basket rosetano: il PalaMaggetti riapre al pubblico. Il Prefetto di Teramo ha infatti disposto la riapertura dell’impianto in occasione della partita tra Liofilchem Roseto e Dole Basket Rimini, in programma domenica 29 marzo alle ore 18:00. La riapertura avverrà però nel rispetto di precise condizioni organizzative. I biglietti saranno nominativi e acquistabili esclusivamente online tramite il circuito Vivaticket. Non sarà quindi possibile acquistare tagliandi cartacei né al botteghino né nei giorni precedenti alla gara. Per venire incontro ai tifosi meno pratici con gli acquisti digitali, la società ha previsto un servizio di assistenza: fino a venerdì, nella fascia oraria 14:30–20:00, e sabato dalle 11:00 alle 13:00, gli addetti saranno disponibili presso il bar del PalaMaggetti, sotto la Curva Sud, per supportare l’acquisto online. Per quanto riguarda l’organizzazione interna, l’accesso alla Curva Nord sarà riservato esclusivamente ai bambini iscritti alle società di minibasket. Gli abbonamenti resteranno validi come di consueto, ma i possessori di abbonamento proprio in Curva Nord dovranno sistemarsi nelle gradinate non numerate degli altri settori disponibili. La riapertura del PalaMaggetti rappresenta un segnale importante per tutta la comunità sportiva locale, che potrà tornare a sostenere la squadra dal vivo in una sfida particolarmente attesa.