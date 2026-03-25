CALCIO/ RIMONTA DA URLO AL BONOLIS: IL TERAMO RIPRENDE L’OSTIAMARE IN TRE MINUTI

E' successo di tutto al “Bonolis” nel completamento della sfida tra Teramo e Ostiamare, ripresa oggi dal secondo tempo dopo la sospensione dello scorso 15 marzo. Una gara che si trasforma in un concentrato di emozioni: gli ospiti volano sul doppio vantaggio, ma i biancorossi reagiscono con orgoglio e riacciuffano il pari nel finale. Si ripartiva dallo 0-1 firmato Spinosa allo scadere del primo tempo, e il Teramo ha provato subito a cambiare inerzia con un avvio aggressivo. Tuttavia, con il passare dei minuti, l’Ostiamare ha preso campo fino a trovare il raddoppio al 67’: punizione perfetta di Spinosa e colpo di testa vincente di Giordani per lo 0-2. Il match sembrava indirizzato, anche perché gli ospiti, forti di una difesa tra le migliori del campionato, hanno gestito con ordine il vantaggio. Il Teramo ha accusato il colpo ma non ha mollato, continuando a spingere alla ricerca di un episodio. E l’episodio arriva all’83’: Pavone sfonda sulla destra e serve un pallone perfetto per Sereni che, di testa, riapre la partita facendo esplodere il “Bonolis”. Passano appena tre minuti ed è ancora il Teramo a colpire: mischia in area e Njambè è il più rapido di tutti a depositare in rete il pallone del clamoroso 2-2. Nel finale, con ben sette minuti di recupero, le due squadre provano ancora a superarsi, ma il risultato non cambia più. Finisce in parità una sfida spettacolare, che lascia aperti i giochi nelle zone alte del Girone F. Un punto che ha il sapore della rimonta per il Teramo, capace di reagire quando tutto sembrava perduto, e che invece lascia qualche rimpianto all’Ostiamare, avanti di due gol e raggiunta nel giro di pochi minuti.

Teramo-Ostiamare, le formazioni ufficiali

TERAMO: Torregiani, Angiulli, Bruni, Alessandretti, Botrini, Pietrantonio, Borgarello, Carpani, Salustri, Pavone, Njambé. Allenatore: Marco Pomante

OSTIAMARE: Vertua; Orfano, Piroli, Giordani, Buono, Badje, Greco, Spinosa, Vagnoni, Donsah, Cardella. Allenatore: David D’Antoni