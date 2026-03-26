ATLETICA/ MICHELLE CANTÒ CONVOCATA IN NAZIONALE PER I MONDIALI A SQUADRE DI MARCIA

L'Atletica Gran Sasso saluta con soddisfazione la convocazione in nazionale della marciatrice Michelle Cantò, in vista dei Mondiali a squadre di Marcia che si svolgeranno il 12 aprile a Brasilia. Per lei si tratta della seconda chiamata in azzurro, dopo quella del 2025 in occasione degli Europei a squadre di marcia. Sono 25 in totale gli atleti selezionati dal Direttore Tecnico Antonio La Torre, dei quali 13 uomini e 12 donne. Michelle Cantò, allenata da Mario De Benedictis, a sua volta tecnico dell’Atletica Gran Sasso e collaboratore del Settore Tecnico Nazionale, sarà impegnata nella nuova specialità olimpica di Km 21,097, cioè quella della tradizionale mezza maratona, che è stata introdotta anche nella marcia. Ai Campionati Italiani della distanza, l’8 marzo scorso ad Alessandria, Michelle Cantò si è piazzata terza nel tempo di 1h 38’52”, che è anche il suo primato personale. Con lei faranno parte della squadra di mezza maratona Nicole Colombi (Carabinieri), Giulia Gabriele (Fiamme Gialle), Elisa Marini (CUS Macerata), Giulia Miconi (Atletica Pro Patria Milano).