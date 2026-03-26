TERAMO-OSTIAMARE, STANGATA DEL GIUDICE SPORTIVO: MULTA E SQUALIFICHE DOPO IL RECUPERO

Provvedimenti disciplinari dopo il recupero di campionato tra Teramo e Ostiamare. Il Giudice Sportivo della Lega Nazionale Dilettanti ha inflitto una sanzione economica al club biancorosso e disposto diverse squalifiche a carico di tesserati e calciatori. Nel dettaglio, al Teramo è stata comminata un’ammenda di 2.500 euro. La decisione è legata a due episodi distinti: da un lato, la presenza per tutto il secondo tempo, nelle vicinanze delle panchine, di una persona non identificata ma ritenuta riconducibile alla società, che avrebbe rivolto frasi offensive alla terna arbitrale; dall’altro, il lancio di acqua da parte di alcuni sostenitori, che ha colpito un assistente dell’arbitro. Sul fronte delle squalifiche, stop pesante per il fisioterapista Francesco Cappelli, fermato per cinque giornate per proteste offensive nei confronti del direttore di gara. Una giornata di squalifica invece per il vice-allenatore Vincenzo Vespa, sanzionato per espressioni irriguardose rivolte alla panchina avversaria. Per quanto riguarda i calciatori, tra le fila dell’Ostiamare dovranno osservare un turno di stop Piroli e Vagnoni. In casa Teramo, infine, si aggiorna anche la situazione disciplinare: Carpani entra in diffida, raggiungendo Alessandretti e Angiulli.