PINETO CHIUDE IN VETTA: PRIMATO STORICO E PLAYOFF AL VIA

Missione centrata per l’Abba Pineto, che nell’ultima giornata della regular season conquista un successo pesantissimo sul campo di Ravenna e si assicura il primo posto in classifica. Davanti a circa 1.800 spettatori, con un incasso vicino ai 9.000 euro al Pala De Andrè, gli abruzzesi si impongono per 3-1 (23-25, 19-25, 25-20, 22-25), firmando la sesta vittoria consecutiva e scrivendo una pagina storica. Il primato garantisce a Pineto il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff, fino a un’eventuale finale. Nei quarti affronterà Porto Viro. L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre contratte per l’importanza della posta in palio. Krauchuk si mette subito in evidenza, chiudendo con 7 punti (1 ace e 1 muro), mentre il capitano Di Silvestre contribuisce con lo stesso bottino. A rompere l’equilibrio è un ace di Trillini, che consente agli ospiti di allungare sul 23-24 e chiudere il set grazie a un errore al servizio di Valchinov. Nel secondo parziale Pineto prende il controllo totale del gioco, trascinato dalla regia di Catone, poi premiato MVP. Muro, difesa e attacco funzionano alla perfezione, mentre Ravenna non riesce a reagire. Il punteggio si dilata fino al 20-10 e coach Valentini esaurisce presto i timeout senza riuscire a invertire l’inerzia. Il set si chiude 19-25, con gli abruzzesi ormai a un passo dal primo posto.
Sugli spalti esplode la festa dei circa 250 tifosi arrivati da Pineto. Nel terzo set, complice il largo turnover deciso da Di Tommaso, Ravenna riesce a riaprire momentaneamente il match (25-20). Ma nel quarto parziale, nonostante i cambi, Pineto ritrova compattezza e chiude i conti sul 22-25, facendo partire la festa finale.
«Siamo felici, ma dobbiamo restare umili», ha commentato a fine gara coach Di Tommaso.
PLAYOFF – QUARTI DI FINALE (12, 15, 19 APRILE)
Pineto-Porto Viro
Brescia-Macerata
Prata di Pordenone-Lagonegro
Ravenna-Aversa
RISULTATI ULTIMA GIORNATA
Ravenna-Pineto 1-3
Porto Viro-Brescia 0-3
Sorrento-Prata di Pordenone 3-2
Siena-Aversa 3-2
Taranto-Catania 3-0
Lagonegro-Fano 3-0
Cantù-Macerata 0-3
CLASSIFICA FINALE
Pineto 58
Brescia 56
Prata di Pordenone 54
Ravenna 52
Aversa 45
Lagonegro 43
Macerata 38
Porto Viro 35
Taranto 34
Sorrento 32
Catania 31
Fano 30
Siena 26
Cantù 12