PINETO CHIUDE IN VETTA: PRIMATO STORICO E PLAYOFF AL VIA

Missione centrata per l’Abba Pineto, che nell’ultima giornata della regular season conquista un successo pesantissimo sul campo di Ravenna e si assicura il primo posto in classifica. Davanti a circa 1.800 spettatori, con un incasso vicino ai 9.000 euro al Pala De Andrè, gli abruzzesi si impongono per 3-1 (23-25, 19-25, 25-20, 22-25), firmando la sesta vittoria consecutiva e scrivendo una pagina storica. Il primato garantisce a Pineto il vantaggio del fattore campo per tutta la durata dei playoff, fino a un’eventuale finale. Nei quarti affronterà Porto Viro. L’avvio di gara è equilibrato, con entrambe le squadre contratte per l’importanza della posta in palio. Krauchuk si mette subito in evidenza, chiudendo con 7 punti (1 ace e 1 muro), mentre il capitano Di Silvestre contribuisce con lo stesso bottino. A rompere l’equilibrio è un ace di Trillini, che consente agli ospiti di allungare sul 23-24 e chiudere il set grazie a un errore al servizio di Valchinov. Nel secondo parziale Pineto prende il controllo totale del gioco, trascinato dalla regia di Catone, poi premiato MVP. Muro, difesa e attacco funzionano alla perfezione, mentre Ravenna non riesce a reagire. Il punteggio si dilata fino al 20-10 e coach Valentini esaurisce presto i timeout senza riuscire a invertire l’inerzia. Il set si chiude 19-25, con gli abruzzesi ormai a un passo dal primo posto.

Sugli spalti esplode la festa dei circa 250 tifosi arrivati da Pineto. Nel terzo set, complice il largo turnover deciso da Di Tommaso, Ravenna riesce a riaprire momentaneamente il match (25-20). Ma nel quarto parziale, nonostante i cambi, Pineto ritrova compattezza e chiude i conti sul 22-25, facendo partire la festa finale.

«Siamo felici, ma dobbiamo restare umili», ha commentato a fine gara coach Di Tommaso.

PLAYOFF – QUARTI DI FINALE (12, 15, 19 APRILE)

Pineto-Porto Viro

Brescia-Macerata

Prata di Pordenone-Lagonegro

Ravenna-Aversa

RISULTATI ULTIMA GIORNATA

Ravenna-Pineto 1-3

Porto Viro-Brescia 0-3

Sorrento-Prata di Pordenone 3-2

Siena-Aversa 3-2

Taranto-Catania 3-0

Lagonegro-Fano 3-0

Cantù-Macerata 0-3

CLASSIFICA FINALE

Pineto 58

Brescia 56

Prata di Pordenone 54

Ravenna 52

Aversa 45

Lagonegro 43

Macerata 38

Porto Viro 35

Taranto 34

Sorrento 32

Catania 31

Fano 30

Siena 26

Cantù 12