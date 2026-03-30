TRIONFO DEL QUARTETTO NEOVIS: EDOARDO GIANCOLA CAMPIONE ITALIANO

Dal 26 al 29 marzo 2026 il PalaBigi di Reggio Emilia è stato il palcoscenico del Campionato Italiano Gruppi Show e Precision, uno degli appuntamenti più attesi del panorama rotellistico nazionale. La giornata conclusiva, domenica 29 marzo, ha regalato grande spettacolo con la competizione dedicata ai quartetti. A conquistare il titolo di Campione Italiano è stato il quartetto Neovis della società P.A.R., protagonista di una performance di altissimo livello che ha convinto giudici e pubblico. Tra i protagonisti del successo spicca il teramano Edoardo Giancola, che insieme ai suoi compagni ha contribuito in maniera decisiva alla conquista del prestigioso titolo tricolore, confermando talento, determinazione e grande affiatamento. Per il quartetto Neovis non c’è però tempo per fermarsi: il prossimo importante appuntamento è già fissato. Dal 30 aprile al 2 maggio la squadra sarà impegnata a Conegliano per il Campionato Europeo, dove proverà a confermarsi anche in ambito internazionale.