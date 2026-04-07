PINETO SUPERCAMPIONE, ARRIVA ANCHE LA SUPERCOPPA

Un’altra notte da incorniciare per l’Abba Pineto, che davanti al proprio pubblico conquista anche la Supercoppa di Serie A2 superando Brescia per 3-1. Dopo la Coppa Italia, i biancazzurri centrano uno storico bis e coronano una stagione fin qui straordinaria. In un Pala Santa Maria gremito in ogni ordine di posto, la squadra guidata da Simone Di Tommaso riesce a riscattare le sconfitte subite in campionato e a imporsi con autorità. Dopo un primo set dominato e il ritorno degli ospiti nel secondo, la svolta arriva nel terzo parziale, combattuto punto a punto e decisivo per indirizzare la gara. Nel quarto set Pineto prende il largo e chiude senza lasciare spazio a Brescia. Prestazione corale di altissimo livello, con difesa, muro e attacco sempre efficaci nei momenti chiave. Il premio di mvp va al palleggiatore Mattia Catone, simbolo di una squadra compatta e determinata. Per Pineto si tratta di un traguardo storico: primo posto in regular season e due trofei conquistati, dopo i successi già ottenuti in A3 nelle stagioni precedenti. Un percorso costruito passo dopo passo che proietta il club tra le realtà emergenti più solide della pallavolo italiana, con l’entusiasmo di una città pronta a sognare ancora.