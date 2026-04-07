ROSSI DOMINA AL TROFEO BERTOLETTI: ORO NEI MASTER E PODIO ASSOLUTO

Nel fine settimana scorso i è svolto al Pala FIPL di Lodi Vecchio il Trofeo Bertoletti di panca piana, competizione che ha visto sfidarsi atleti nelle specialità classic e attrezzata, richiamando numerosi partecipanti da tutta Italia. Grande protagonista della manifestazione è stato Nicola Rossi, seguito dall’allenatore Niki Foschini, che ha conquistato il primo posto nella categoria Master 1 -93 kg grazie a un’alzata di 160 chilogrammi. Un risultato di assoluto rilievo, che gli ha permesso anche di ottenere il secondo posto nella classifica assoluta Master 1, confermando il suo ottimo stato di forma e la qualità del lavoro svolto in preparazione. Prestazioni di alto livello anche nel settore femminile, dove la squadra ha raccolto risultati importanti, dimostrando compattezza e competitività. In particolare, Valentina Dell’Aversana e Alessandra Basso hanno entrambe conquistato il primo posto nelle rispettive categorie, mentre Isabella Anderlini ha chiuso con un ottimo secondo posto. Un bilancio complessivo decisamente positivo, che testimonia la crescita del gruppo e la capacità di ottenere risultati significativi in una competizione di livello nazionale. Il Trofeo Bertoletti si conferma così un appuntamento importante nel calendario della panca piana italiana, capace di valorizzare talenti emergenti e atleti già affermati.