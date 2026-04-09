TERAMO, TRASFERTA A RISCHIO A SAN MARINO: POSSIBILE DIVIETO PER I TIFOSI BIANCOROSSI

Si complica la trasferta dei tifosi del Teramo allo stadio di San Marino, dove i biancorossi sono attesi per una sfida delicata nel finale di stagione. L’Osservatorio nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti deciso di rinviare ogni valutazione al Casms, un passaggio che, nella maggior parte dei casi, anticipa l’introduzione di restrizioni per i sostenitori ospiti. La decisione nasce dalle indicazioni della questura locale, che avrebbe segnalato possibili criticità legate alla presenza nelle vicinanze della tifoseria del Rimini. Il timore è quello di eventuali tensioni o scontri, scenario già preso in considerazione nelle scorse settimane in occasione della trasferta del Giulianova. Se non ci saranno cambiamenti dell’ultima ora, è quindi probabile che ai residenti della provincia di Teramo venga vietata la partecipazione alla gara. Un’assenza pesante, soprattutto considerando l’importanza del match nella fase decisiva del girone F, dove ogni punto può risultare determinante.