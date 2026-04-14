TERAMO CALCIO, RINNOVO PER IL DS MICCIOLA: AVANTI NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ

Il Teramo Calcio 1913 ha ufficializzato il rinnovo del rapporto contrattuale con il Direttore Sportivo Francesco Micciola anche per la stagione sportiva 2026/27, la seconda consecutiva in biancorosso. Una scelta che si inserisce nella volontà della società di dare continuità al progetto avviato un anno fa, con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi l’attuale stagione e, successivamente, pianificare con ambizione, dedizione e passione il prossimo campionato. Soddisfazione nelle parole del diesse Micciola: «In queste categorie non capita tutti i giorni di vedersi rinnovato il contratto ad aprile. Questo fa capire la voglia della società di programmare il futuro e per questo ringrazio il club per l’attestato di stima ricevuto». Il direttore sportivo ha poi sottolineato il legame costruito in pochi mesi con l’ambiente teramano: «Sono arrivato meno di un anno fa, ma ho compreso fin da subito la serietà del club e le sue intenzioni, la volontà di crescere giorno dopo giorno in ogni settore». Infine, uno sguardo al presente, senza distrazioni: «L’obiettivo primario resta quello di concentrarsi sul finale di campionato, continuando a credere nel lavoro che stiamo portando avanti, con la dedizione che contraddistingue ogni componente della società».