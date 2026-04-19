FOTO/ TERAMO CALCIO, VITTORIA NETTA SUL SAN MARINO: TRIS NEL PRIMO TEMPO E GESTIONE NELLA RIPRESA MA RESTA TERZO IN CLASSIFICA

Prestazione convincente per il Teramo Calcio 1913 che supera il San Marino Calcio al “Calbi” di Cattolica, conquistando tre punti fondamentali nel finale di stagione. Davanti a circa 80 spettatori e senza tifosi ospiti al seguito, i biancorossi mettono subito in chiaro le cose con un primo tempo senza storia. Il vantaggio arriva al 7’ con Botrini, bravo a sfruttare uno schema da calcio d’angolo. Al 19’ è Alessandretti a raddoppiare di testa su assist di Kunze, protagonista assoluto della gara. Il tris arriva al 33’: ancora Kunze inventa e serve Njambe che non sbaglia davanti al portiere. Il Teramo sfiora anche il quarto gol prima dell’intervallo, colpendo un palo con Sereni e rendendosi pericoloso in più occasioni. Nella ripresa i ritmi si abbassano, ma il San Marino prova a rientrare in partita trovando il gol dell’1-3 dopo appena un minuto con Rubino. I biancorossi, però, controllano senza particolari affanni, pur faticando a ripartire con la stessa intensità della prima frazione. Da segnalare le diverse sostituzioni e l’uscita forzata di Botrini, costretto a lasciare il campo dopo un colpo alla testa. Nel finale il Teramo torna a rendersi pericoloso con Kunze e Carpani, ma senza trovare il poker. Una vittoria importante per la squadra allenata da Pomante, che resta in corsa e mantiene vive le residue speranze legate al primo posto, in attesa dei prossimi impegni di campionato.

Il Diavolo fa in pieno il proprio dovere ed espugna il campo di Cattolica, con le reti siglate tutto nel primo tempo da Botrini, Alessandretti e Njambe. Domenica prossima riceverà la visita della Recanatese.