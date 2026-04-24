DOMANI AL BONOLIS SI FARÀ... GOAL INSIEME

Domani, sabato 25 Aprile 2026, presso lo stadio Gaetano Bonolis di Teramo si svolgerà la terza Edizione della Manifestazione “Un Goal Insieme”, la festa dello Sport organizzata dal Comitato Provinciale FIGC di Teramo.

Un evento ormai consolidato nel panorama degli appuntamenti sportivi provinciali, il cui ricco programma si aprirà alle ore 14.30 con la presenza delle Scuole Calcio, categoria Piccoli Amici, che coloreranno il manto erboso con diverse partite svolte in contemporanea ed a creare un’atmosfera di gioia e di festa, come preludio alla manifestazione stessa.

In contemporanea, prenderà il via il progetto "Un Goal Insieme", con l'inclusione che diventa il tema centrale della manifestazione.

In campo la sfida con protagonisti gli atleti delle società paralimpiche di Rurabilandia e Tortoreto Insieme ed una selezione di calciatori della categoria Juniores Provinciale, che hanno aderito all’iniziativa per dare vita non solo a parole ma, veramente nei fatti, a questo evento di sport ed inclusione.

Dopo questi appuntamenti ricchi di valore sportivo e sociale, sarà la volta della quarta edizione del Memorial Pietro di Pietro con in palio la Coppa Provincia di Terza Categoria, manifestazione che nasce con il forte desiderio di omaggiare con orgoglio Pietro, un grande conoscitore del calcio dilettantistico provinciale teramano, che con la sua competenza e passione ha favorito la nascita di diverse società, guidandole a disputare campionati di Terza Categoria all'insegna del divertimento, del rispetto e dell’assoluto Fair Play.

La sfida vedrà fronteggiarsi in campo Piano Grande e Tortoreto Calcio

Quarta esperienza alla guida di questa manifestazione per il Delegato Provinciale Domenico Pelusi, soddisfatto di quanto messo in moto nelle precedenti edizioni e contento di aver coinvolto nuove realtà per il 2026: “Più passa il tempo e più certe cose possono sembrare scontate, ma ogni anno è una bella sfida mettere in campo il meglio del panorama calcistico teramano, partendo dai più piccoli, fino alla nostra Terza Categoria, la categoria apicale del movimento che guido con passione ed orgoglio. È per me fondamentale ringraziare il Comune di Teramo per averci nuovamente concesso l’utilizzo dello Stadio Bonolis. Abbiamo rinnovato il patrocinio da parte della Provincia di Teramo e del BIM e siamo felici di avere nuovamente al nostro fianco anche l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, che ha riconosciuto la validità della manifestazione.

Infine, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha premiato il lavoro di tutto lo staff del Comitato Provinciale ed il nostro impegno garantendo la possibilità di continuare a promuovere questa iniziativa attraverso il Comitato Provinciale e la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.”