FOTO/ TERAMO, RIMONTA NEL FINALE: 2-2 CONTRO LA RECANATESE AL BONOLIS MA L'OSTIAMARE VINCE E VOLA IN SERIE C

Il Teramo evita la sconfitta nel finale e chiude sul 2-2 contro la Recanatese l’ultimo impegno casalingo della stagione regolare ma è un pareggio doppiamente amaro, sia perchè il Teramo si congeda dal proprio pubblico senza una vittoria come avrebbe meritato visto l'ottimo campionato, ma soprattutto perchè con la vittoria sul Termoli e in virtù del risultato dell'Ancona fermata sul pareggio a L'Aquila, l'Ostiamare strappa matematicamente il biglietto per la serie C. Dopo essere andati avanti nel primo tempo e aver subito la rimonta marchigiana nella ripresa, i biancorossi trovano il pareggio a due minuti dalla fine grazie a Persano. Buon avvio dei padroni di casa, che al 10’ sfiorano il vantaggio: Njambe vola verso la porta e serve Carpani, ma il suo tiro viene salvato sulla linea da Vecchio. Il Teramo fa la partita e al 31’ conquista un calcio di rigore per l’uscita irregolare di Zagaglia su Njambe. Dal dischetto Borgarello Vitali è glaciale e firma l’1-0. La Recanatese resta in partita e prima dell’intervallo è ancora Vecchio a salvare su un traversone insidioso di Pietrantonio. Nella ripresa, però, cambia l’inerzia del match: dopo una grande occasione sprecata da Njambe di testa, gli ospiti colpiscono al 52’, quando Pierfederici sfrutta un cross dalla fascia e pareggia i conti. Il Teramo accusa il colpo e pochi minuti dopo resta anche in dieci per l’uscita temporanea di Carpani, non autorizzato a rientrare subito dall’arbitro dopo un colpo al volto. Al 59’ la Recanatese completa il sorpasso con ancora Pierfederici, bravo a infilarsi nella difesa biancorossa e battere Torregiani. Pomante prova a cambiare volto alla squadra: dentro Angiulli, Persano e Mariani, passando a un offensivo 4-2-4. Le occasioni arrivano, ma la precisione manca: Alessandretti sfiora il palo di testa su cross di Sereni, mentre Salustri calcia alto. Nel finale rientra tra gli applausi Messori, mentre Angiulli è costretto a uscire per un problema al ginocchio. Quando la gara sembra ormai indirizzata, all’88’ arriva il guizzo decisivo: Mariani colpisce la traversa di testa, sulla respinta Persano è il più rapido di tutti e insacca sempre di testa il gol del definitivo 2-2. Un pareggio che lascia l’amaro in bocca per come si era messa la partita, ma che premia la reazione del Teramo nel finale, capace di evitare una sconfitta che sarebbe stata pesante nell’ultimo saluto stagionale al “Bonolis”. Non basta tutto questo ad alimentare le speranze dopo la vittoria dell'Ostiamare sul Termoli. Il Teramo dovrà affrontare i paly off del tutto ininfluenti. Domenica ultimo turno della stagione regolare in esterna con l'Atletico Ascoli.