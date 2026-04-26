UN GOAL INSIEME: TRIONFO DI SPORT E INCLUSIONE AL BONOLIS

Una giornata all’insegna dello sport, della condivisione e dei valori autentici del calcio ha animato lo Stadio Gaetano Bonolis, teatro della terza edizione di “Un Goal Insieme”, l’evento promosso dal Comitato Provinciale della Federazione Italiana Giuoco Calcio di Teramo, ormai consolidato nel panorama sportivo locale.

Il programma si è aperto con i protagonisti più giovani: le Scuole Calcio della categoria Piccoli Amici hanno animato il campo con partite simultanee, trasformando il terreno di gioco in un’esplosione di colori, entusiasmo e sorrisi, offrendo un’immagine autentica e spontanea del calcio.

In contemporanea ha preso il via il progetto “Un Goal Insieme”, fulcro della manifestazione, con l’inclusione come tema centrale. In campo sono scesi gli atleti delle realtà paralimpiche Rurabilandia e Tortoreto Insieme insieme a una selezione di calciatori Juniores Provinciali, dando vita a un confronto che ha rappresentato concretamente i valori dell’integrazione e della partecipazione.

Successivamente spazio alla tradizione con la quarta edizione del Memorial Pietro Di Pietro, valida per l’assegnazione della Coppa Provincia di Terza Categoria. Un appuntamento carico di significato, nato per ricordare una figura di riferimento del calcio dilettantistico teramano, capace con la sua passione e competenza di contribuire alla crescita di numerose realtà locali. In campo si sono affrontate Piano Grande e Tortoreto Calcio, protagoniste di una sfida intensa e sentita.

A guidare l’organizzazione è stato ancora una volta il Delegato Provinciale Domenico Pelusi, alla sua quarta esperienza alla regia dell’evento, che ha espresso soddisfazione per il percorso costruito nel tempo e per la capacità di coinvolgere sempre nuove realtà del territorio.

Fondamentale si è rivelato anche il sostegno delle istituzioni: il Comune di Teramo ha concesso nuovamente l’utilizzo dell’impianto, mentre Provincia e BIM hanno garantito il patrocinio. Presente anche l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario di Teramo, che ha riconosciuto il valore sociale della manifestazione. Un ulteriore attestato di stima è arrivato dalla FIGC, che ha premiato l’impegno del Comitato Provinciale, rafforzando il percorso condiviso con la Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale.

“Un Goal Insieme” si è confermato così non solo come evento sportivo, ma come un vero momento di comunità, capace di unire generazioni, abilità diverse e storie nel segno del rispetto, del fair play e della passione per il calcio.