IL SOGNO DIVENTA REALTÀ: OSTIAMARE IN SERIE C, DE ROSSI SI COMMUOVE IN TV

La delusione per il ko del suo Genoa contro il Como non è bastata a spegnere l’emozione. Anzi. Davanti alle telecamere, Daniele De Rossi non è riuscito a trattenere le lacrime: la sua Ostiamare ha centrato una promozione storica. All’inizio prova a sdrammatizzare, raccontando con un sorriso di un malinteso con la moglie sul risultato. Poi però la voce si incrina. “Sono felicissimo, per Ostia e per tutti noi. Non vedo l’ora di riabbracciare i miei ragazzi”, confessa visibilmente emozionato. E lo farà subito. Ad aspettarlo ci sono la sua famiglia, il collaboratore Luca Beccaceci, il tecnico D’Antoni e una squadra che ha scritto una pagina indimenticabile. L’Ostiamare, infatti, ha conquistato la Serie C con un turno d’anticipo: decisiva la vittoria sul Termoli e il contemporaneo passo falso dell’Ancona sul campo de L'Aquila. Un traguardo costruito con fatica, ma pienamente meritato.

LA RINASCITA DI DE ROSSI A OSTIA

Dopo l’esonero dalla Roma e un periodo complicato, De Rossi ha trovato proprio nell’Ostiamare una nuova strada. Si è immerso completamente nel progetto, riscoprendo un calcio più autentico, fatto di campo, lavoro quotidiano e passione. Ostia, del resto, è sempre stata casa sua. Lo aveva già scritto anni fa, salutando la Roma da calciatore: un luogo che lo ha formato e poi riaccolto. E anche questa volta è andata così. Solo che stavolta De Rossi ha restituito qualcosa di enorme.

UNA FESTA CHE COINVOLGE TUTTO IL TERRITORIO

La promozione non è solo un successo sportivo, ma il simbolo di un intero territorio che cresce. A sottolinearlo è stato anche l’assessore Alessandro Onorato, tra i principali sostenitori del progetto.

Secondo Onorato, questo traguardo rappresenta il coronamento di un’idea che parte dai più piccoli, dalla scuola calcio, fino alla prima squadra. Un percorso costruito giorno dopo giorno, trasformando una situazione difficile in una realtà vincente.

E il futuro guarda ancora più in grande: l’obiettivo è dotare la società di un impianto moderno, all’altezza delle ambizioni.