VIDEO/ MARATONINA PRETUZIANA, TORNA IL CLASSICO DEL 1° MAGGIO TRA SPORT E VIRTU'

Torna uno degli appuntamenti più attesi della primavera sportiva teramana: la Maratonina Pretuziana, giunta alla sua 45ª edizione, animerà come da tradizione le strade del centro storico il prossimo 1° maggio. Il percorso dovrà però fare i conti con la presenza diffusa dei cantieri legati alla ricostruzione, che comporteranno alcune inevitabili criticità logistiche. Sono già moltissime le adesioni raccolte dagli organizzatori. Circa 2.000 i partecipanti attesi alla corsa non competitiva in programma al mattino, con partenza fissata alle 9:30. A seguire spazio ai più piccoli, protagonisti delle gare a loro dedicate che ogni anno registrano un entusiasmo crescente. Nel pomeriggio sarà invece la volta della prova agonistica, che vedrà al via circa 400 atleti. Tra questi anche la madrina dell’evento, Gaia Sabbatini, impegnata sulla distanza dei 10 chilometri. Per l’atleta si tratterà di un banco di prova fuori dalla sua specialità, utile comunque in vista degli impegni della stagione all’aperto. Il programma e i dettagli dell’iniziativa sono stati presentati questa mattina dal presidente del Gruppo Podistico Amatori Teramo, Maurizio Salvi, associazione che cura l’organizzazione della manifestazione.