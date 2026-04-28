ATLETICA/ MICHELLE CANTO' CONVOCATA IN AZZURRO

Dopo i Mondiali a squadre di Brasilia, lo scorso 12 aprile, dove si è piazzata 25^ (seconda delle italiane) sulla distanza di Km 21,097, Michelle Cantò è stata convocata per un altro impegno in azzurro. Prenderà parte all’Incontro internazionale di marcia di Podebrady, in Repubblica Ceca, il prossimo 8 maggio, dove gareggerà sulla stessa distanza insieme alle colleghe Giulia Gabriele (Fiamme Gialle) e Antonella Palmisano (Fiamme Gialle), campionessa olimpica a Tokyo 2021 sulla 20 Km e argento ai Mondiali di Tokyo 2025 sulla 35 Km.

L’atleta allenata da Mario De Benedictis cercherà di migliorare il primato personale di 1h 38’52”, stabilito lo scorso 8 marzo ad Alessandria in occasione del terzo posto conseguito al Campionato Italiano della distanza. È un buon momento di condizione per la Cantò, classe 2005, per accrescere la sua dimensione internazionale.